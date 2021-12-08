Atakum’dan 20 bin 540 vatandaşa sıcak aş

Samsun Atakum Belediyesi, korona virüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu karantinada bulunan vatandaşlar için başlattığı sıcak yemek dayanışmasıyla 1 yılda 6 bin 20 hanede 20 bin 540 kişiye ulaştı.

Türkiye’de ilk korona virüs vakası görülmesinin hemen ardından Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla hazırlanan acil eylem planını uygulayan Atakum Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağladığı Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi çalışmalarında 1 yılı tamamladı. Atakum Belediyesi, Samsunlu yardımseverlerin Özgür Bölüşüm Derneği üzerinden AtaMarket Gıda Bankası’na yaptığı destekle kentte bulunan çok sayıdaki yurttaşa karantina döneminde ücretsiz sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. 1 yıldır korona virüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu karantinada bulunan yurttaşlara Atakum Belediyesi tesislerinde hazırlanan sıcak yemekleri ulaştıran ekipler, 23 Kasım 2020- 30 Kasım 2021 tarihleri arasında 6 bin 20 hanede 20 bin 540 yurttaşa destek sağladı.

Nisanda rekor başvuru

Türkiye ve Samsun’da korona virüs vakalarının artışıyla paralel olarak talep yoğunluğu yaşayan Pandemi Destek Ekibi, kasım ayında 403 hanede bin 76 yurttaşa, aralık ayında 998 hanede 2 bin 773 yurttaşa; ocak ayında 223 hanede 676 yurttaşa, şubat ayında 379 hanede bin 292, mart ayında da 650 hanede 3 bin 36 yurttaşa yemek desteği sağladı. Nisan ayına gelindiğinde vakaların artışıyla birlikte rekor sayıda başvuru alan Atakum Belediyesi, ekip sayısını artırdı. Nisan ayı içerisinde bin 472 hanede 4 bin 624 yurttaşa sıcak yemek ulaştırdı. Mayıs ayında ise 297 hanede bin 57 yurttaşa, haziran ayında 193 hanede 775 yurttaşa, temmuz ayında 152 hane 816 yurttaşa, ağustos ayında 220 hane 763 yurttaşa sıcak yemek ulaştırıldı. Eylül ve ekim aylarında ikinci yoğun dönemini yaşayan Pandemi Destek Ekibi, eylülde 438 hane bin 579 yurttaşa, ekim ayında ise 389 hanede bin 399, kasım ayında da 206 hanede 674 yurttaşa sıcak yemek götürdü. Pandemi Destek Ekibi, 1 yıllık çalışma döneminde ise toplamda 6 bin 20 hanede 20 bin 540 korona virüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu karantinada bulunan yurttaşla dayanışma sağladı.

Temassız teslimat

Atakum Belediyesi’ne ait sosyal tesislerde hazırlanan dört çeşit yemek kutulara yerleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Pandemi Destek Ekibi’ne teslim ediliyor. Hazırlanan dağıtım planına göre yola çıkan ekipler önceden bilgilendirdikleri ihtiyaç sahiplerinin yemeklerini daire kapılarına bırakıyor. Teslimat pandemi koşullarına göre temassız gerçekleştiriyor. Yemek hizmetinden yararlanabilmek isteyen yurttaşlar, pandemi destek ekibine WhatsApp hattından ulaşabiliyor. Aynı hane içerisinde yer alan pozitif ve temaslı kişilere ait ad, soyad, HES kodu, adres ve karantina bitiş gününü içeren bilgilerin yazılı olarak iletilmesinin ardından talepte bulunan kişilerin HES kodları kontrol ediliyor. Şartları uygun olan Atakumlular, dağıtım listelerine eklenerek evlerinde yemek hizmeti alabiliyor.