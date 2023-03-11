Atakum’daki Hobi Bahçesi’ne depremzedeler yerleştiriliyor

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Hobi Bahçesi’ne yeni konulan konteynerlere depremzedeler yerleştirilecek.

Atakum ilçesindeki Çobanlı Mahallesi’nde vatandaşların tarım ve hobi amaçlı kullandığı Atakum Belediyesi Hobi Bahçesi’nde bulunan 41 adet konteyner, AFAD’la yapılan iş birliğiyle deprem bölgesine gönderilmişti. Boşalan hobi bahçesine 22 gün sonra bağışçılar tarafından yeni konteynerler gönderildi. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, şu anda toplam 7 adet olan konteynerin Samsun’a gelen depremzedelere açılacağını söyledi.

Konu hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Cemil Deveci, “Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 4 adet konteyner yaptırıp bize verdi. 3 tane de başka bir yerden aldık. Toplam 7 konteyner depremzedelere verilecek. Hobi Bahçesi’nde elektrik, su bağlantısı olduğu için konteynerleri oraya koyduk. Onların bakımını yaptırıp, içlerini doldurup deprem bölgesinden gelenlere vereceğiz. Depremzedelerin çoğu yurtlarda kalıyor ve önümüzdeki aylarda çıkmak zorunda kalabilirler. Atakum’da 5 bin depremzede aile var. Müteahhitler yazlıklarını verdiler. Onlar da ‘yazın ben oraya geleceğim, yavaş yavaş yer bulun’ diyebilir. Hobi Bahçemizde aşağı yukarı 41 konteyner kapasitesi vardı. Elimizde şu an 7 konteyner bulunuyor ve 7 aileyi yerleştireceğiz. Daha fazla konteyner bağışlayan olursa Hobi Bahçesi’ne daha fazla depremzedeyi yerleştirebiliriz” dedi.