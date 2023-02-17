Atakum Hobi Bahçesi’ndeki konteynerler deprem bölgesine gönderildi

Samsun Atakum Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle, Atakum’da hobi bahçesi olarak kullanılan 41 adet konteyner deprem bölgesine gönderildi.

Samsun’un Atakum ilçesindeki Çobanlı Mahallesi’nde vatandaşların tarım ve hobi amaçlı kullandığı Atakum Belediyesi Hobi Bahçesi’nde bulunan 41 adet konteyner, AFAD’la yapılan iş birliğiyle deprem bölgesine gönderildi. Vinçler yardımıyla tek tek tırlara yüklenen konteynerler, tren yoluyla ulaşacağı deprem bölgesinde AFAD tarafından şehirlere dağıtılacak.

Bakım ve onarımları yapıldı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin önceki günlerde konteynerlerin deprem bölgesine taşınması konusunda AFAD yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından Atakum Belediyesi ekipleri de konteynerlerin hızlıca bakım ve onarımını gerçekleştirdi. 21 metrekarelik alana sahip; içerisinde mutfak, banyo, tuvalet ve bir oda bulunan konteynerler depremzedelerin barınma sorununu çözebilmek için destek olacak.