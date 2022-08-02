Atakum Belediyesi’nden çiftçi dayanışması

Atakum Belediyesi ve Samsunspor taraftar grupları Bafra’daki karpuz üreticisine destek olmak amacıyla “Karpuz tarlada kalmasın” sloganıyla kampanya başlattı.

Karpuzu maliyetinin altında almak isteyen alıcılar nedeniyle zor durumda kalan çiftçiyle örnek dayanışma sergileyen Atakum Belediyesi ve Samsunspor taraftar grupları sayesinde karpuzlar kilosu 1 liraya tezgahta yerini aldı. Böylece hem çiftçi zarar etmedi hem de tüketici kilosu 3 ila 5 lira arasında değişen karpuza daha uygun fiyattan ulaşabildi. Türkiş’te bulunan Atakum Kent Meydanı’nda yapılan satışlar, Atakum’da daha fazla noktaya ulaştırılacak.

“Üreticiye sahip çıkıyoruz”

Karpuz üreticisine sahip çıktıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bu mevsim karpuz mevsimi. Bafra Ovası karpuzun yoğun bir şekilde yetiştirildiği yer. Ama ne yazık ki bu yaz Bafra’daki karpuz üreticisi masraflarını çıkaramıyor. Biz de üreticiyi korumak kollamak, en azından zarar etmesini engellemek; tüketiciye de ucuz, kaliteli, sağlıklı ve zamanında karpuz ulaştırabilmek için Samsunspor taraftar gruplarıyla ‘Bafra üreticisine destek, karpuz tarlada kalmasın’ sloganı altında faydalı ve anlamlı bir iş birliği yaptık. Çiftçiye destek oluyoruz, görevlerimizden bir tanesi bu. Tüketiciye sağlıklı ve ucuz karpuz getiriyoruz. Bu arada piyasadaki fiyat dengelemesi de kendiliğinden oluyor. Diğer ilçelerden bu şekilde talepler geldiğinde Bafra karpuzunu oralara da ulaştıracağız” dedi.

Önceki gün başlayan satışların yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Deveci, “Bafra’daki üretime ve buradaki tüketicinin alım durumuna göre günde dört beş kamyon karpuz geliyor. Bu bir dayanışma. Bu dönem de öyle bir dönem. Zaten biz üç yıldır aynı şeyi yapıyoruz. Hem çiftçiyle hem de tüketiciyle dayanışma. Ayrıca şehirde oluşan fiyat oranlarını hiç olmazsa kendiliğinden serbest piyasa koşulları içerisinde dengelenmesini amaçlıyoruz. Tarım ülkede planlı yapılmalı. Karpuz veya başka ürünlerin tarlada kalmaması için ne kadar ürüne ihtiyaç var, ihracatı da dahil bu ülke ne kadar tüketim yapılıyor gibi konularda çalışma ve planlama yapılması gerekiyor” diye konuştu.

“Vatandaş fiyata şaşırıyor”

Samsunspor taraftar grupları adına açıklama yapan Murat Aktürk ise Bafra’daki çiftçinin karpuzları değerinde satamadıkları için bu kampanyanın başlatıldığını belirterek, “Karpuz fiyatları şu anda marketlerde 3 ila 5 lira arasında. Tırlar hallere gittiğinde karpuzu 1 liradan veya 80 kuruştan alamıyor. Bunun üstüne de yol, komisyoncu ve diğer masraflarla birlikte bize 5 liraya kadar geliyor. Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci desteğiyle de Atakumlulara karpuzları ulaştırıyoruz. Atakumluların birbirine desteği çok. Gelip komşularına da dağıtmak için çok sayıda karpuz alan da var. Fiyatlara onlar da şaşırıyor. Marketten alınca 50-60 lira oluyor, burada 20 lirayı geçen karpuz çok nadir. Halktan da epey rağbet var, onlar memnun biz de memnunuz” şeklinde konuştu.

Atakum Kent Meydanı’nda satışı yapılan karpuzlara ilgi gösteren Atakumlular ise fiyatın uygun olmasından dolayı memnun olduklarını söyleyerek Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Samsunspor taraftarına teşekkür etti.