At yarışı kariyerinde ’Bold Pilot’ bile ona yanaşamadı

Katıldığı koşulardaki rakiplerine genelde kaydını sildirdiği, 46 yarışta 46 birincilik elde eden Hafiye’nin yetiştiği Elazığ’daki harada doğan taylar, onun gibi başarılara imza atmak için gün sayıyor.

Elazığ’da merkeze bağlı Yünlüce köyünde 1942 yılında dedesi Hacı Topo Şahin tarafından at yetiştirme sektörünü devam ettiren Erkut Şahin, bu sektörü üçüncü kuşak olarak sürdürüyor. 130 dönümlük harada yaklaşık 80 yıldır yarışlar için Arap ve safkan İngiliz atları yetiştiriliyor. Birbirlerinden ayrılarak merada yaylıma çıkarılan atların, daha sonra çiftlikte bakımı yapılıyor. Bu harada yetiştirilen ve hiç geçilmeyen ‘Hafiye’ isimli yarış atı, 46 yarışta 46 birincilik elde etmişti.

’’Dünya rekoru, daha önce dedem Topo Şahin’in ‘ Hafiye’ adında yetiştirdiği atın elinde’’

Türkiye’deki atçılık sektörüne destek verdiklerini belirten Erkut Şahin, ’’Elazığ’da 130 dönüm üzerine bir haramız var. 14 baş dişi kısrağımız ve bunlardan elde ettiğimiz taylarla Türkiye’deki atçılık sektörüne üretime destek vermeye çalışıyoruz. Şu an itibariyle hipodromlarda 25 tane koşan atımız var. 2022 yılı içerisinde bugün itibariyle bin 450 yetiştiricinin olduğu TJK kayıtlarında ilk 30 içerisindeyiz. Bu yıl itibariyle 19 atımız yarış kazandı. Bu işi çok eskiden beri yapıyoruz, 1942’lerde dedem başlamış’’ dedi.

46 birincilikle dünya rekorunu ellerinde bulunduklarını dile getiren Şahin, ’’Dünya rekoru, daha önce dedem Topo Şahin’in ’Hafiye’ adında yetiştirdiği atın elinde. 46 yarış, 46 birincilik. Hiç geçilmeden bu kadar yarış kazanma başarısı göstermiş bir yarış atıdır. Bu Türkiye için de dünya için de bir rekor. Dünya atçılık tarihinde dedemin ismi bu vesileyle yer almıştır. Biz de o ailenin torunları olarak bu işi hala devam ettirmeye çalışıyoruz. Biz de yeni şampiyonlar yetiştiriyoruz. 2019 yılında ’Altın Başak’ isimli atımız, malum ‘Bold Pilot’ isimli atın sahibi olan Özdemir Atman’ın adına koşulan koşuyu kazandı. Yine arkadan gelen atlar içerisinden bu tür yarışlar kazanabilecek potansiyele sahip olan önemli atlar yetiştiriyoruz. Burada yıllardır bu işi yapıyoruz, nesiller boyunca da devam edecektir” diye konuştu.