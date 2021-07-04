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At üzerinde evlilik teklifi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan genç, 1 yıldır beraber olduğu sevgilisine at üzerinde sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Haberde İnsan 04.07.2021, 11:07
At üzerinde evlilik teklifi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan genç, 1 yıldır beraber olduğu sevgilisine at üzerinde sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

İnegöl ilçesinde yaşayan Ayhan Gürbüz(28), 1 yıldır beraber olduğu sevgilisi Melike Yıldız’ı İnegöl Belediyesi Doğal Yaşam çiftliğine götürdü. Çiftlikte bulunan eğitim atlarına binen çift, eğitmenler nezaretinde tur attılar. Turun sonunda Ayhan, sevgilisi Melike’ye evlilik teklifinde bulunarak, aldığı pırlanta yüzüğü parmağına taktı.

Melike, yapılan sürpriz evlilik teklifine yüksek sesle ’evet’ diyerek cevap verdi.
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