Asrın felaketinden geriye hatıralar kaldı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkıma neden olduğu Hatay’da enkazdan çıkartılan fotoğraf ve günlükler, görenleri üzüntüye boğuyor.

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay’da, devlet vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetleri, 10’uncu günde de yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir canlıya vatandaşa daha ulaşılabilmek için büyük zorluklarla enkaza giren ekipler, içeride buldukları özel eşyaları da büyük bir titizlikle dışarıya çıkartıyor.

Enkazdan tahliye edilen özel eşyaların içerisinde en çok fotoğraf ve günlükler, görenlere duygusal anlar yaşatıyor. Enkaz önünde toplanan yüzlerce mutluluk fotoğrafını görenler, yasa boğuluyor. 2005 yılına ait olan ve “Seni çok seviyorum aşkım” cümlesiyle başlayan günlük de herkesi duygulandırdı.