banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
6 otomotiv firması kredi paketi kapsamından çıkarıldı
6 otomotiv firması kredi paketi kapsamından çıkarıldı
Almanya’dan flaş Türkiye kararı
Almanya’dan flaş Türkiye kararı
Emre Belözoğlu futbola veda etti
Emre Belözoğlu futbola veda etti
Yaz sıcağında spor yaparken bu 6 hatayı sakın yapmayın
Yaz sıcağında spor yaparken bu 6 hatayı sakın yapmayın

Asma davulun son çırağı mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor

İSTANBUL KAĞITHANE’DE YAŞAYAN 45 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUK BABASI ŞENER TANIŞMAN, GELENEKSEL TÜRK KÜLTÜRÜNDE VE HALK DANSLARININ GELENEKSEL İCRASINDA KULLANILAN EN ÖNEMLİ ENSTRÜMANLARDAN OLAN ASMA DAVULUN SON ÇIRAĞI OLARAK MESLEĞİNİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYOR.

Haberde İnsan 26.07.2020, 09:20 26.07.2020, 09:59
2
Asma davulun son çırağı mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor

Halk danslarının geleneksel icrasında kullanılan en önemli enstrümanlardan biri olan asma davulun son çırağı Şener Tanışman, mesleğini Kağıthane’de sürdürmeye devam ediyor. Çırak bulamamaktan yakınan Tanışman, “Usta olabilmeniz için bir çırak yetiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ben hep çırak olarak kalacağım” dedi.

İstanbul Kağıthane’de yaşayan 45 yaşındaki 2 çocuk babası Şener Tanışman, geleneksel Türk kültüründe ve halk danslarının geleneksel icrasında kullanılan en önemli enstrümanlardan olan asma davulun son çırağı olarak mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. 17 yıldır mesleğini severek sürdüren Tanışman, el yapımı asma davul imalatı yaparak geçimini sağlıyor. Tanışman, müziğe ve müzik enstrümanlarına olan ilgisinin babasının zurnasından çıkan seslerden etkilenmesiyle başladığını söyledi. Çırak bulamamaktan yakınan Tanışman, gençlerin bir şeyler üretip ortaya koymak yerine tablet ve telefonların başlarından ayrılmadığından dem vurdu. Çırak yetiştirilmeden usta olunamayacağını söyleyen Tanışman, çırak yetiştiremediği için hayatı boyunca çırak olarak kalacağını ifade etti.

“En büyük hayalim babama davul çalmaktı”

Babasının zurna ustası olduğunu ve en büyük hayalinin ona davul çalmak olduğunu anlatan Şener Tanışman, “Asma davul eskiden savaşlarda kullanılan bir enstrümandı. Geleneksel halk oyunlarında, düğünlerde saz zurnanın yanında kullanılmaya başlandı. Evvelden keçi ve koyun derisi ile yapılıyordu. Keçi tokmak tarafına, koyun derisi çubuk tarafına kullanılıyordu. Günümüz teknolojisinde endüstriyel derileri kullanıyoruz. Babam zurna çalıyordu, müzisyendi. Benim en büyük hayalim babama davul çalmaktı. Fakat bu mümkün olmadı. Çünkü 1987 yılında babam gırtlak ameliyatı geçirdi. Dolayısıyla aktif müzik yaşamı sona erdi” şeklinde konuştu.

“Ustaları ben çok gözlemledim”

Bir enstrümanı iyi çalmanın halk oyunlarını iyi bilmekle mümkün olabileceğine değinen Tanışman, “Biz hep okullar tatil olsun çıraklık yapalım diye beklerdik. Birçok ustaya çıraklık yaptım. Marangozcu, döşemeci, kaporta boyama yaptığım tüm çıraklıkların genel toplamı davul odu. Ustaları ben çok gözlemledim. Babam da usta çırak geleneğinden gelir. O da bizi eğitirken ustalarınıza karşı saygılı olunuz, itaatkar olunuz, her dediğini yapınız derdi. Asma davul geleneği halk oyunları oynamaktan geçiyor. Halk oyunları oynamamın sebebi ise eğer bir enstrüman çalıyorsanız oyunlarını çok iyi oynamanız gerekiyor. Babama davul çalamadım ama kardeşime uzun yıllar çaldım. 20 yıl kardeşimle birlikte çalıştık” ifadelerini kullandı.

“Çırak yetiştiremiyoruz”

Usta olunabilmesi için çırak yetiştirilmesi gerektiğini fakat gençlerin ilgisi olmadığını belirten Tanışman, “Günümüz teknolojisinde görüyoruz ki çocukların ellerinde tabletler ve sosyal medyaya yoğunlaştılar. Çırak yetiştiremiyoruz. Yanımızda birinin olması gerekiyor. Benden sonra davulu oğlum var ama devam ettireceğini düşünmüyorum. Usta olabilmeniz için bir çırak yetiştirmeniz gerekiyor. O çırak sizi temsil ediyor. Dolayısıyla benim yanımda öyle birisi olmadığından ben hep çırak olarak kaldım” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Temmuz 2020
İmsak 04:00
Güneş 05:48
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:34
Yatsı 22:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Göztepe 34 42
11. Kasımpaşa 33 40
12. Konyaspor 34 36
13. Gençlerbirliği 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Ankaragücü 34 32
18. Kayserispor 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 37 96
2. Man City 37 78
3. M. United 37 63
4. Chelsea 37 63
5. Leicester City 37 62
6. Wolverhampton 37 59
7. Tottenham 37 58
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 37 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 37 42
15. West Ham 37 38
16. Brighton 37 38
17. Aston Villa 37 34
18. Watford 37 34
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25