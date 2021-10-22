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Askeri bando mest etti

Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi’nin 100’üncü Yılını Anma Etkinlikleri kapsamında 5’inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından, Edirne’de konser verildi.

Haberde İnsan 22.10.2021, 16:16
Askeri bando mest etti

Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi’nin 100’üncü Yılını Anma Etkinlikleri kapsamında 5’inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından, Edirne’de konser verildi.

Edirne’de Atatürk Anıtında düzenlenen konseri gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu duygu dolu anları kaydetti. Marşlardan oluşan eserler, dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Konser sonunda askeri bando izleyenlerden büyük alkış aldı.

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