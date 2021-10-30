Asker arkadaşlarına vefa

Ankara’da yaşayan memur emeklisi Ali Sabit Savcı, 37 yıl sonra Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde bulduğu asker arkadaşı Osman Akpınar’ın harap haldeki evinde onarım çalışması başlatılmasını sağladı.

Beraber askerlik yaptığı arkadaşı Osman Akpınar’ı uzun yıllar sonra izini Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde bulduğunu söyleyen memur emeklisi Ali Sabit Savcı, ”Köyde çobanlık yapan arkadaşımın bir süre önce düşüp başını yere vurduğunu, geçirdiği travma sonucu ise hastanede yoğun bakımda kaldığını ve daha sonra sağlığına kavuştuğunu öğrendim. Bunun üzerine diğer asker arkadaşım Sedat Onaran ile birlikte Karbasan köyündeki evine ziyarete geldiğimde evi harabe halinde oturulamayacak bir halde bulduk. Çatısı tamamen çökmüş, mutfak duvarı çökmüş, baca aşağı inmiş, odalar ise tamir istiyor. Mutfak lavabosu yok, su yok, ev oturulacak durumda değil. Evin içindeki eşyalar çok eski ve kullanılmayacak halde. Buzdolabı çalışmıyor, doğru dürüst yiyecek bir şeyleri yok. Bunun üzerine diğer asker arkadaşlarıma haber vererek kendi aramızda yardım kampanyası düzenledik. Bu arada Hisarcık Kaymakamına ve Belediye Başkanına durumu ilettik. Onlar da 10 bin TL nakdi yardımda bulundular. Köyde 10 günden beri evdeki tamir çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar çatıyı ve çalışmayan güneş enerjisini onardık. Sonraki süreçte evin odalarında tadilat başlattık. Ayrıca mutfak ve banyo yapılacak. Evin oturabilir hale gelmesi yaklaşık 20 gün daha sürecek. Sağlıklı ve oturulabilir bir ev için 35-40 bin TL’ye ihtiyaç var. Biz elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Ancak çevremizdeki hayırseverlerden bu ailemize sahip çıkarak gereken yardımı yapmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Osman Akpınar, köye kadar gelip evinin onarımı için yardımcı olan asker arkadaşlarına teşekkür etti.