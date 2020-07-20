Aşk engel tanımadı
KAHRAMANMARAŞ’TA GÖRME ENGELLİ FATİH KURTGÖZ İLE ORTOPEDİK ENGELLİ FİLİZ SEVİNÇ, DÜZENLENEN TÖRENLE DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kahramanmaraş’ta görme engelli Fatih Kurtgöz ile ortopedik engelli Filiz Sevinç, düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Gaziantepli ortopedik engelli Filiz Sevinç ve Kahramanmaraşlı görme engelli Fatih Kurtgöz, aşklarını mutlulukla taçlandırarak Gaziantep’te yaptıkları düğünle dünyaevine girdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurtgöz çiftinin bu mutlu gününde destek olabilmek adına engelliler için kullanılan hizmet aracını gelin arabası olarak süsledi.
Gelin Filiz Sevinç mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu devirde gerçek aşkı bulmak çok zor ama biz inandık ve sevgimizin peşinden gittik. Sevince her zorluğun üstesinden gelinebileceğini gördük. Engelli hizmet aracını süsleyerek gelin arabası olarak gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör beyefendiye çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Damat Fatih Kurtgöz ise, “Büyükşehir Belediyemizin bu mutlu günümüzde yanımızda olması bizi ziyadesiyle mutlu etti” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kurtgöz çiftine mutluluk dileklerini iletti.
|İmsak
|03:51
|Güneş
|05:42
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:39
|Yatsı
|22:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25