Asırlık saatler bu ellerde hayat buluyor

Çocukluktan yetiştiği saat tamirciliğini 41 yıldır sürdüren ve asırlık saatleri yeniden çalışır duruma getiren Necmi Gövez, “Düzenli bakımı yapılan antika saatler 250-300 yıl yaşayabiliyor” dedi.

Günümüz teknolojisiyle mücadele eden antika saatler, meraklıları tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Uzun ömürlü olan antika saatler, yapıldığı dönemde kullanılan kaliteli malzemeler sayesinde asırlarca çalışabiliyor. Eskişehir’de yaşayan Necmi Gövez ise gönül bağı kurduğu antika saatlerle 41 yıldır yakından ilgileniyor. Çocukluğunda çırak olarak başladığı antika saat tamirciliğini severek yaptığını belirten Gövez, Eskişehir’de bulunan sayılı antika saat tamircilerinden birisi. Kendisine getirilen asırlık saatlerin tamirini ve bakımını yapan Necmi Gövez, mesleğinin geleceği için ise endişe duyuyor. Yeni neslin ilgisinin tamamen dışında kalan mesleğinde en genç ustaların 50’li yaşlarda olduğunu belirten 41 yıllık saat ustası, ölümsüz olan saat tamirciliğinin devamı için bir şeyler yapılmasını istiyor.

“Çırak yetiştiremediğimiz için en genç nesil biz kaldık”

Antika saat tamirciliğinin ölümsüz olduğuna inanan 55 yaşındaki Necmi Gövez, mesleğinin geleceği için çırak yetiştirmek istiyor. Bir çırağın usta olması ve her şeyi tam olarak yapabilmesi için uzun yıllar gerektiğini belirten Gövez, “Eski saatlerin tamirini ve bakımını yapıyorum. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde ustalarımız var ama yaşça hepsi bizden büyük. Artık çırak yetiştiremediğimiz için en genç nesil biz kaldık. Şuan en genç ustalar 50-55 yaşlarında. İnşallah bu işe el atarlar. Çıraklar yetişir, okullar açılır. Artık bu saatleri yaptıracak usta bulamıyorlar” dedi.

“Bakımı yapılan antika saatler 250-300 yıl yaşayabiliyor”

Antika saat mekanizmalarının tamamen metalden yapıldığını ve asırlarca çalışabileceğini belirten 41 yıllık tecrübe, bakımın önemine değindi. Düzenli bakım yapıldığı takdirde bir antika saatin 250-300 yıl ömrü olduğunu belirten Necmi Gövez, şu ifadeleri kullandı:

“Antika pazarlarında bu saatlerden bulabiliyorlar. O saatlerin tamirini ve bakımını yapıp veriyoruz, orada satıyorlar. Hala talep devam ediyor. Düzenli bakımı yapılan antika saatler 250-300 yıl yaşayabiliyor. Eski dönemlerde malzemeden ve işçilikten hiç kısılmamış. Şimdilerde ise öyle değil. Tamamen plastik ürünler, çip ürünler var ve pille çalışıyor. Çok dayanıklılığı yok. Al at dönemi. Bu saatler öyle değil. Hala yaşıyor ve yaşar da. Şu saat 75 yıl yaşamış. Bakımı yapılırsa bir 75 yıl daha hatta 200 yıl daha rahatlıkla yaşar. Ölü ve atıl durumdaki saatlerin tamamını hayata döndürmek için çaba gösteriyoruz. Yüzde 95 oranında da tamirini yapabiliyoruz.”

“Tekrar hayata dönecek”

Kendisine bozuk olarak getirilen 140 yaşındaki saati tamir edeceğini belirten Necmi usta, “Tekrar hayata dönecek. Bize bu şekilde gelmesine rağmen işlemleri yapılacak ve tertemiz olacak. Bakımı yapıldıktan sonra çalışır vaziyete gelecek” dedi. Bir diğer arızalı olarak getirilen şömine saati için ise “Tamamen pirinç malzeme kullanılmış. 1900’lü yılların başında üretilmiş. Resmen Fransız sanat eseri. İşlemeleri şahane. Bizim işimiz bu tarz saatleri tekrar hayata döndürmek” ifadelerini kullanan Necmi Gövez, antika saat tutkusunun tarif edilemeyeceğini belirtiyor.