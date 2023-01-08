Aşiret mensubu iki aile arasındaki husumet barış yemeğiyle son buldu

Mardin’in Kızıltepe ve Şanlıurfa’nın Hilvan ilçelerindeki aşiretlere mensup iki aile arasında 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet barış yemeğiyle son buldu.

Kızıltepe ilçesinde Saruhan aşiretine mensup İbrahimoğlu ailesi ve Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Seyhanlı aşiretine mensup Kada ailesi arasında İstanbul’da geçtiğimiz aylarda yaşanan kavganın ardından 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, kan davasına dönüşmeden barış sofrasında son buldu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunduğu ve duaların yapıldığı barış töreninde el sıkarak birbirlerine sarılan taraflar, aralarındaki husumeti sonlandırdı. Vali Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları vererek husumetin büyümeden barışla sonuçlanmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade edip barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bereketli topraklarda artık gözyaşı ve kanın olmasını istemediklerini belirten Vali Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmek adına keşke böyle farklı zamanlarda farklı konular üzerinde otursak istişare, muhabbet etsek. O günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. Ama geçmişte yaşadığımız bir sıkıntı ve üzüntüden dolayı bugün bir aradayız. Bizi bir araya getiren kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Tabi Şanlıurfalı kardeşlerimizde buraya kadar geldiler, onlara da çok teşekkür ediyorum. Kan davalarının sürdürülmesinin ne kadar günah ve sıkıntılı bir şey olduğunu hepimiz yaşayarak öğreniyoruz. Bu topraklar bereketli topraklardır. Bu topraklarda ve coğrafyalarda artık gözyaşlarının, kanın olmasını istemiyoruz. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin olmasını istiyoruz. Dost olalım, birbirimizle kardeş olalım. Bu kardeşliği güçlendirmek için her türlü adımı atalım. Ama atılmaması gereken adımları da lütfen atmayalım. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Özellikle her iki tarafın büyüklerine, kanaat önderlerimize, Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ediyorum.”

Her iki ailenin fertlerine ve barışa katkı sunan kanaat önderlerine teşekkür eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise, bu tür elim hadiselerin hiçbir aile arasında yaşanmamasını arzu ettiklerini dile getirerek coğrafyada barış ile kardeşliğin hüküm sürmesi temennisinde bulundu. Barışla sonuçlanan program, yapılan dua ve verilen yemek ikramının ardından son buldu.

Yalçınkaya Mahallesi’nde düzenlenen barış törenine, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, kanaat önderleri Hadi Kahraman, Vejdin Kahraman, Vedat Timurağaoglu, İbrahim Kahraman, Humut Süer, Abdulkadir Özkan, din alimleri, her iki ailenin ileri gelenleri ve fertleri ile vatandaşlar katıldı.