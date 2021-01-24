Asılı kalan güvercinleri canını hiçe sayarak kurtardı

Şanlıurfa’da bir vatandaş, ayaklarındaki ip tellere dolandığı için mahsur kalan güvercinleri kurtarmak isterken az daha canından oluyordu. İpi kesmeye çalışan şahıs, bir anda dengesini kaybederek ikinci kattan düşme tehlikesi atlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi’ndeki Gıda ve Toptancılar Sitesi (ŞUTİM) içerisinde yaşandı. Lokanta işleten İbrahim Şaşar’ın yanına giden iki çocuk, ikinci kattaki aydınlatma için kullanılan elektrik tellerine takılan iki güvercin olduğunu söyledi. Dama çıkan Şaşar, güvercinlerin ayaklarına dolanan ip nedeniyle elektik telinde asılı kaldığını gördü. Bıçak getirten lokantacı, canını hiçe sayıp binanın kenarındaki yüksek betona çıkıp güvercinleri kurtarmak istedi. Bir tane güvercini ipi keserek kurtaran Şaşar, ikinci güvercini kurtarmak isterken dengesini kaybetti. Aşağı düşmek üzereyken geriye doğru hamle yapan İbrahim Şaşar, binanın üzerine indi. Bir daha beton yükseltinin üzerine çıkan Şaşar, diğer güvercinin ayağındaki ipi de keserek serbest bıraktı. Özgürlüklerine kavuşan güvercinler uçarak uzaklaştı.

Güvercinleri çocuklar fark etti

Güvercinleri çocukların fark ettiğini söyleyen İbrahim Şaşar, “Ben iş yeri içerisinde çalışırken iki tane küçük yaşlarda çocuk geldi. Restoranın damında iki tane kuşun asılı kaldığını söylediler. Ben de hemen yukarıya çıktım, baktım iki tane kuş ayaklarında iplerle bağlı asılı kalmış durumda. Hemen çocuğun birine dedim bir bıçak al gel. Çocuklar bıçağı alıp geldi” dedi.

Düşmekten son anda kurtuldu

Binanın iki katlı olduğunu söyleyen Şaşar, “Yükseğe çıktım, hava da baya soğuktu. Bir kuşu kurtardım, diğer kuşu kurtarırken dengemi kaybettim, az kalsın ben de düşecektim. O diğer kuşu da sağ salim kurtardım. Yerimde kim olsaydı aynı şeyi yapardı. Güvercinleri o halde, telde görünce vallahi sanki içim cız etti, sanki iki evladım ayağından asılı kalmıştı. Bir insanın ayağına taş değerken acı hisseder ya ben de o acıyı hissettim. Benim de gözüme hiçbir şey gelmedi, dama çıktım hayvanları sağ salim özgürlüklerine kavuşturduk. Burada benim de kuşlarım var. Ben de gözüm gibi bakıyorum. Ha evlat ha kuş fark etmez, o da bir can taşıyor zaten” diye konuştu.