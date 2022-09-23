Aşık Kemali Bülbül vefatının 10’uncu yılında kabri başında dualarla anıldı

Samsunlu Halk Ozanı Âşık Kemalî Bülbül, vefatının 10’uncu senesinde sevenleri tarafından mezarı başında dualarla anıldı.

Yazdığı şiir ve yayınladığı kitaplarla Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan, 23 Eylül 2012 tarihinde vefat eden Aşık Kemali Bülbül’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla Samsun Kıranköy Mezarlığı’ndaki kabri başında sevenleri tarafından dualarla yâd edildi. Programa İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, KA-DEF Genel Başkanı Bayram Erişgin, Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, Âşık Kemalî Bülbül’ün oğlu Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül ve sevenleri katıldı.

“Ölünce değil hayatta iken değer vermeliyiz”

Okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından duygu ve düşünceleri ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şiirleriyle, hayat şekliyle, kişiliğiyle Samsun halkına ve ülkemize yol göstermiş olan vatan aşığımız Âşık Kemalî Bülbül’ün eserlerinin toplandığı kitabı ölümünden önce oluşturduk. Ondan çok mutlu olmuştu. Gelecek kuşakların ismini hatırlaması adına birde anma programı yapmıştık. Ozanların şairlerin bıraktığı kültür deryasında onların mirasına sahip çıkarak daha ileriye taşımak bizlerin görevidir çünkü aşıklık geleneği çok önemli bir gelenektir. İşte Âşık Kemalî Bülbül de bizim kültürümüze değer katan değerli bir ozanımızdır. Onlara yaşadığı zamanda veremediğimiz değeri en azından öldükten sonra vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu vesile ile kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“Derin duygu selinin içindeyim”

Burada olmaktan dolayı onur duyduğunu kaydeden KA-DEF Genel Başkanı Bayram Erişgin, “KA-DEF ailesi olarak bizde halk ozanımız Âşık Kemalî Bülbül’ün eserlerini Kavak okullarımızın kütüphanelerine ulaştırarak destek olmuştuk. Burada şuanda derin bir duygu selinin içindeyim. 6 ay önce Hanife Bülbül annemizle yine bu kabir başında beraberdik. Hayat bu. Vedalar ani ve zamansız oluyor. Ben her ikisinde Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun” diye konuştu.

Babasının yazdığı şiirle sevenlerine seslendi

“Öncelikle ailemiz adına burada bizlerle olan herkese teşekkür ediyorum” diyerek söz alan Âşık Kemalî Bülbül’ün oğlu Akif Bülbül, “2003 yılında babamın yazdığı bir şiirin dörtlüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum. ’Kemali Bülbül’üm tornistandayım/Rüya alemindeyim gülüstandayım/Toprağa gömüldüm kabristandayım/Beni seven dostlar burada buluşsun.’ Bütün dostları buradalar. Görüyorum ki aslında geride onu sevenleri olan dostlarını da bırakmış. Hepinize ailem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Samsun’un yetiştirdiği değerli bir şahsiyet”

Âşık Kemalî Bülbül’ün ölümünden sonra Samsun’da ozanlığın yaşamadığını söyleyen Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven, "O Samsun’un yetiştirmiş olduğu değerli bir şahsiyettir. Ozanlık kültürü kitabı ondan sonra kapandı. O her zaman gittiği yer yerde Samsun’u ve Samsunlu olduğunu vurgulardı. Onun yeri asla ve asla doldurulamaz. Kendisini bugün mezarı başında bir daha andık ve dualar okuduk. Allah mekanını cennet etsin” ifadelerini kullandı.