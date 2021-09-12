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Aşı yaptırmayan öğretmen virüse yenik düştü

Kırıkkale’de aşı yaptırmayan bir öğretmen, tedavi gördüğü hastanede korona virüse (Covid-19) yenik düştü.

Haberde İnsan 12.09.2021, 17:41
Aşı yaptırmayan öğretmen virüse yenik düştü

Kırıkkale’de aşı yaptırmayan bir öğretmen, tedavi gördüğü hastanede korona virüse (Covid-19) yenik düştü.


Kırıkkale’de İsmail Üstüner İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Tahsin Tunç (55) korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan Tunç, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Evli ve 1 çocuk babası 55 yaşındaki Tahsin Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tunç’un vefat haberi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere eğitim camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. İlkokul 1. sınıf öğretmeni Tunç’un Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi. Tunç’un cenazesi, Gürler Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Tunç’un ailesi ve meslektaşları katıldı.

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