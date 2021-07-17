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Aşı olana bıçak bileme ücretsiz

Amasya’da bir mahalle muhtarı Kovid-19 aşılama faaliyetlerine destek olmak için kampanya başlattı. Aşı yaptıran vatandaşlar muhtarlığın önündeki tezgahta bıçaklarını ücretsiz olarak biletebiliyor.

Haberde İnsan 17.07.2021, 09:23
Aşı olana bıçak bileme ücretsiz
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Amasya’da bir mahalle muhtarı Kovid-19 aşılama faaliyetlerine destek olmak için kampanya başlattı. Aşı yaptıran vatandaşlar muhtarlığın önündeki tezgahta bıçaklarını ücretsiz olarak biletebiliyor.

Aşılama oranının yüksek olduğu kentler arasında olan Amasya’da kampanyaya desteği artırmak için harekete geçen Üçler Mahallesi Muhtarı Coşan Aylak, muhtarlığın önüne bıçak bileme tezgahı koyup duyuru yaptı. Aylak, “Kurban Bayramı öncesi mahalle sakinlerimize ücretsiz bıçak bileme hizmeti sunuyoruz. Ayrıca Kovid-19 aşısı olan vatandaşlarımız da bıçaklarını getirip biletebilir” dedi.

Bıçaklarını bileten mahalle sakinleri Aylak’a teşekkür etti.

Mahallede Kurban Bayramı’nda kaçak kurbanlıkları yakalamak için atlı ve motorize kurban timi de yer alıyor.
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