banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor
Anadolu Efes yoluna tam gaz devam ediyor

Aşevi, ihtiyaç sahiplerinin ve karantinadaki kişilerin hizmetinde

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki aşevi, ve ihtiyaç sahibi kişilere sunduğu sıcak yemek servisini, pandemi süreci boyunca karantinaya alınan ve talepte bulunan vatandaşlara da sağlamaya devam ediyor.

Haberde İnsan 18.11.2021, 11:50
Aşevi, ihtiyaç sahiplerinin ve karantinadaki kişilerin hizmetinde

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki aşevi, ve ihtiyaç sahibi kişilere sunduğu sıcak yemek servisini, pandemi süreci boyunca karantinaya alınan ve talepte bulunan vatandaşlara da sağlamaya devam ediyor.

Karacabey Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren aşevi, her gün ortalama 900 kişilik sunduğu sıcak yemek hizmeti ile merkez ile kırsaldaki yardıma muhtaç, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişilere yemek imkânı sağlıyor. Aşevi, pandemi sürecinde karantinaya alınan vatandaşlara da sıcak yemek dağıtıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Aşevimiz, açılışından bu yana hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren korona virüsün olumsuz etkilerini azaltmak maksadıyla aşevimiz önemli bir hizmet vermekte. Bilindiği üzere merkez ve kırsalda yardıma muhtaç ne kadar vatandaşımız varsa, dar gelirli, hasta veya yaşlı, evlerine kadar servis yapıyoruz. Gelebilen vatandaşlarımızın da aşevinden sıcak yemeklerini almalarını sağlıyoruz. Korona virüs dolayısıyla karantinaya alınan vatandaşlarımız için de uygulamamız geçerli. Karantina sürecinde olup talepte bulunan vatandaşlarımıza, gelir durumuna bakmaksızın yemek servisimiz oluyor. Hatta bu vatandaşlarımızın dışarıda görmeleri gereken alışveriş ve benzeri önemli işleri varsa, Sosyal Yardım İşleri ekiplerimiz yardımcı olup bizzat ilgileniyor” dedi.

Başkan Özkan, aşevinde günlük ortalama 900 kişilik yemek dağıttıklarını ve bunların içinde ortalama 20 kişinin de karantina sürecindeki vatandaşlar olduğunu sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6