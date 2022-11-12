Aşçılık kursuna giden kadınlar kendi iş yerlerini açmayı hedefliyor

Bingöl’de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçılık kursuna giden kadınlar, eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi iş yerlerini açmayı hedefliyor.

Bingöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçılık kursu, yüzde 80’i kadınlar olmak üzere onlarca vatandaşa eğitim veriyor. Yıl içinde açılan kurslardan şimdiye kadar 532 vatandaş faydalanırken, bu kurslarda eğitimini tamamlayanlar mesleki eğitim merkezlerine giderek ustalık veya kalfalık belgesi alıyor. Kadınlar aldıkları belgeler ile isterse aşçı olarak çalışabiliyor isterse de kendi işletmesini açabiliyor.

Aşçılık kursuna gelen vatandaşların Türk yemeklerini öğrendiğini belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Şahin, ’’Yiyecek ve içecek alanında 2022 takvim yılı içerisinde açılan kursumuz 26 ve bu kurslardan yararlanan vatandaşımızın sayısı da 532 oldu. Vatandaşlarımız burada yiyecek ve içecek alanında temel eğitimlerini aldıktan sonra mesleki eğitim merkezlerimize başvurarak, orada kalfalık veya ustalık belgelerini aldıktan sonra iş yeri açabiliyorlar, hizmet sektöründe faaliyet gösterebilirler, iş imkanı bulabiliyorlar. Hem kendileri usta olarak çalışabiliyorlar hem de iş yerlerini açabiliyorlar’’ dedi.

Aşçılık kursuna başlayan ve kendi iş yerini açmak isteyen 3 çocuk, bir de torun sahibi Nurten Gazioğlu, ’’Burada aşçılık kursuna geldik. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Belge almak istiyoruz. Burada aldığım belge ile bir iş yeri açmak istiyorum. Yurt dışına gitmek istiyorum, orada daha farklı çalışmalar yapmak istiyorum. Tüm kadınları da buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.