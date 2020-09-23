Arzuhalcinin yeni işi ’HES kodu’ oldu

Diyarbakır’da arzuhalcilik yapan Mehmet Ali Askan, geçim kaynağını artırmak için Hayat Eve Sığar (HES) kodu işine de girdi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Adliye Sarayı karşısında arzuhalcilik yapan ve hukuk fakültesine hazırlanan Mehmet Ali Askan, 2 yıla yakındır baba mesleğini sürdürüyor. Korona virüs vakalarında yaşanan artışın ardından İl Hıfzıssıhha Kurulunun 4 Eylül’de Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında, salgının yayılmasını engellemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına HES kodu ile giriş yapılması şartı getirildi. HES kodu almayı bilemeyen vatandaşların sürekli yaşadığı problemi gören Askan, daha sonra dilekçe masasına HES kodu alınır yazısı yazarak ek gelir sağlamaya başladı.

Askan, HES kodu alamayanlara destek verdiklerini, bu sayede de farklı bir kazanç kapısı oluşturduğunu söyledi.