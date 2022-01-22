Artvin’in Melek’i olarak tanınan down sendromlu Melek Keskin karnesini takdirle birlikte aldı.

Anne Ayşe Keskin kızının başarısını sosyal medyadan paylaştı. Anne Ayşe Keskin,

“Kızım Melek 4. sınıf. Oldukça başarılı. Normal eğitim müfredatıyla eğitim görmekte. bugün karnesini aldı. Takdir belgesiyle geldi.

Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Kızımın okula başlamasıyla ilgili hikayeyi saha önce çok kez anlattık. Haberlere konu oldu.

Gerçekten çok zor süreçlerden geçtik. Down sendromlu çocukların anneleri sürekli yaşadıkları zorlukları anlatıp durdular. Hiç biri gayretlerini geliştirdikleri faydalı bir tecrübeden söz etmiyorlardı. anlatmadı.

Bu bende Melek ile birlikte daha çok çalışmayı, daha çok ilgiyi yaşama azmi verdi.

Artvin’den Yalova’ya atandım. Şimdi yalovada aynı şekilde devam ediyoruz.

Melek burada eğitimine devam ediyor dördüncü sınıf oldu. Çok başarılı bir şekilde eğitim alıyor. Biz ayrı olarak hem melek hem biz çok mutluyuz.

Türkiye’nin her yerinden bana telefonlar geliyor mesajlar geliyor bu başarıyı nasıl sağladınız nasıl bir eğitim metodu izliyorsunuz anlatır mısınız şeklinde SORULAR geliyor.

Gerçekten gönülden ilgilenmek samimiyet, azim ve tabii ki sonsuz sevgi bu başarının sırrıdır. Melek takdir aldı. Bunu hep birlikte başardık.

Başta öğretmenleri, annem, kardeşlerim, dostlarımız, Melek’in arkadaşları birlikte başardık. Yalovadan Artvine saygılar sevgiler selamlar gönderiyorum.”dedi.