Artvin’in köylerinde kış hazırlıkları başladı

Artvin’in ‘Sakin Şehir’ ünvanlı Şavşat ilçesinde sonbaharın gelmesiyle kış hazırlıkları başladı. Fasulyeler toplandı, mısırlar kurutuldu, kırılan odunlar ise istiflenerek evlerin altında yerleştirildi. Bu görüntüler ise kartpostallık manzaraları ortaya koydu.

Artvin Şavşat ilçesine bağlı Mısırlı köyünde, geleneksel köy hayatı devam ediyor. Doğası, ahşap mimarisi, kültürü ve doğal yaşamıyla ünlü köy, sonbahar gelmesiyle kış hazırlıkları başladı.

İlçe merkezine 42 km uzaklıkta bulunan Mısırlı köyü sakinleri kışlık yiyecekleri olan fasulye, patates, mısır ve meyve hasatları yaparken kurutmak için ahşap evlerinin balkonlarında sermeye başladı.

Kış mevsiminin ağır geçtiği bin 453 rakımlı Mısırlı köyünde, bölge halkı yiyecek hazırlıklarının yanı sıra yakacak hazırlıklarını da ihmal etmiyor. Evlerin balkonlularına astıkları mısırlar, çatı katlarına serdikleri fasulyeler ve evlerin altlarına sıra sıra dizdikleri odunlar adeta kartpostallık görüntüleri ortaya koyuyor. Yurt dışına ve büyük şehirlere göç veren köy yazın nüfusu yoğun olsa da kışın, 100 kişiye kadar düşüyor.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köy sakinleri, şehirde yaşayan çocuklarına da kışlık yiyecek göndermeyi de ihmal etmiyor.

Köy sakinlerinde 71 yaşındaki Meryem Özcan kışa hazırlık yaptıklarını belirterek “Fasulye ekiyoruz, patates ekiyoruz, mısır ekiyoruz şimdi ise toplama zamanı. Hayvanlarımız var onlara kışlık ot hazırlığı yapıyoruz günümüz böyle geçiyor köyde. Fasülye, mısırı ayıklayıp evlerde kurutacağız. Daha sonra çocukların yemesi için göndereceğim” derken, 76 yaşındaki Tuncer Özcan ise “Kış ağır geçer bu köyde, onun için odun hazırlığı yapılır. Hayanlar için ot toplanır, 5 çocuğum var, her yıl buradan onlara köy ürünleri gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa’da yaşayan ve kışlık hazırlığı için köyüne gelen Havva Özcan ise “Yazın köy işleri yoğun olur. Bu sebepten dolayı kayınpederim ve kayınvalideme yardıma geliyorum. Şuan mısır zamanı, mısırlar toplandı. Kurutuluyor, una dönmesi için değirmende işlem görecek. Bu şekilde kışlık hazırlıklarımızı yapıyoruz" diye konuştu.