Artvin’den Muğla’ya ustalar buluştu

Bünyesinde Ahi Enstitüsü’nü barındıran Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği’nin İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü "Anadolu’nun ahisiyiz Dört bir koldan Türkiye’yiz " projesi kapsamında Artvin Yusufeli’nin ünlü bıçak ustası Muzaffer Tunç Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Dastar ustası Yadigar Özdeş’i ziyaret etti.

Muzaffer Tunç ziyaretle ilgili olarak, “Yusufeli belediyesi başta olmak üzere Yusufeli halkının selamlarını getirdim. Burada olmak ve projede yer almak çok güzel. Göz nuru Dastar dokumacılığı insanın ruh güzelliğini yansıtıyor" dedi. Dastar Ustası Yadigar Özdeş eşi Cavit Özdeş ile birlikte misafirini karşılarken ona Dastar dokumacılığı hediye ettiler. Yadigar özdeş unutulmaya yüz tutmuş dastar dokumacılığının belgesele konu edilmesinden çok mutlu olduğunu söyleyerek Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği’ne ve Ahi Enstitüsü’ne teşekkür etti. Bıçak ustası Muzaffer Tunç Dastar ustası Yadigar Özneş’e üzerinde İznik çini işlemelerinin bulunduğu bir tabak hediye etti.

Belgeseller çok beğenildi

Fethiye’nin Yeşilüzümlü köyünde düzenlenen törende Dastar dokumacılığı ilgili hazırlanan Yadigar Özdeş’i konu alan "Dastar Ustası" belgeseli ile Yusufeli bıçakçılığını anlatan Muzaffer Tunç’u konu alan "Yusufeli’nin Bıçak Ustası" mini belgeselleri izletildi. Belgesellerin yönetmeni İbrahim Demirkan "farklı illerde yaptığımız çekimlerde şunu gördük. Ustalarımız esnafımız gerçekten Çok yetenekli estetik ve kalite olarak çok güzel işler çıkartıyorlar. Bu geniş zenginliği birbiriyle tanıştırmak bir sinerji oluşturmak için yaptıkları işleri çektik Karşılıklı ziyaretlerde izletilen bu videoları sadece kendileri değil çevre esnafı dostları yakınları da izledi. Herkesin çok memnun olduğunu yüzlerinin gülümsediğini görmek bizi de ziyadesiyle memnun etti."

Projenin 3. ayağı 21 Ekim 2021 Perşembe günü Yusufeli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yusufeli’nde yapılacak. Projenin 4 ve son ayağı ise Hakkari Valiliği ve Hakkari Üniversitesi’nin katkılarıyla Hakkari Hakkari’de okuyan üniversite öğrencilerinin katılımıyla ekimin son haftası gerçekleşecek.