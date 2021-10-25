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Artvin’de yol güvenliğini sağlayan işçi araç geçişlerini orkestra şefi gibi yönetiyor

Artvin’de karayolu alt yapı çalışması yürüten bir şirkette çalışan Şadi Özpehlivan, araçların geçişlerini orkestra şefi gibi yönetiyor. Elindeki uyarı bayrağını baton gibi kullanarak araçların durup geçmelerini sağlayan Özpehlivan, kentte fenomen haline geldi.

Haberde İnsan 25.10.2021, 10:16 25.10.2021, 11:04
Artvin’de yol güvenliğini sağlayan işçi araç geçişlerini orkestra şefi gibi yönetiyor

Artvin’de karayolu alt yapı çalışması yürüten bir şirkette çalışan Şadi Özpehlivan, araçların geçişlerini orkestra şefi gibi yönetiyor. Elindeki uyarı bayrağını baton gibi kullanarak araçların durup geçmelerini sağlayan Özpehlivan, kentte fenomen haline geldi.

Artvin’in Borçka ilçesinde alt yapı çalışmalarını yürüten bir şirkette işçi olarak çalışan Şadi Özpahlivan, işini yaparken hareketleriyle kentte fenomen haline geldi. Yol çalışması sırasında araçların güvenliğini sağlamak için durup geçmelerine yardımcı olan Özpehlivan, elindeki uyarı bayrağını adete bir orkestra şefi gibi kullanıyor.

Tek söz söylemeden hareketiyle araçların geçip ve durmalarını sağlayan Özpehlivan, davranışlarıyla yoğun trafikte bile sürücüleri gülümsetmeyi başarıyor. Beden diliyle elindeki uyarı bayrağını orkestra şeflerinin kullandığı baton gibi kullanan Özpehlivan işini severek yaptığını ifade etti.

Özpehlivan konuşamasında “İnsan işini severek yapmalı. Bilin ki o zaman o iş çok sevkli ve kolay gelir. Araçların istikametlerine göre durup. geçmeleri ve beklemeleri elimdeki uyarı bayrağıyla sağlıyoruz. Bazen işimizi yaparken kendimizden geçtiğimiz durumdalar insanlar bunu farklı anlıyor. Cep telefonlarına çekip, sosyal medya hesaplarından orkestra şefi gibi paylaşımlar yapınca ilgi artmaya başladı. Buda bizi mutlu ediyor” dedi.

Sürücüler ise onun o hareketlerine saygı duyduklarını ve hayranlıkla izlediklerini ifade ederek "Hem gülüyoruz hem de güvenle geçiyoruz" ifadelerini kullandılar. İş yeri arkadaşları ise Şadi Özpehlivan’ı şef diye çağırdıklarını ifade ederek güzel bir arkadaşlıkları olduğunu belirttiler.

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