Artvin’de nişanlı çift tanıştıkları köyün sular altında kalmasını son kez izledi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde sular altında kalacak olan Irmakyani köyünde tanışan ve daha sonra nişanlanan çift, köyün ve hatıralarının sular altında kalmasını uzaktan izlediler.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı su tutma işlemi devam ediyor. Baraj kapakları kapanmasıyla gövde de biriken su seviyesi 50’yi metre geçti. Baraja yakın olan Irmakyanı köyü ilk sular altında kalacak olan köyler arasında yer alırken, köyün sular altında kalması yöre halkını da duygulandırıyor.

İlçede yaşayan Zeynep Bakan ve Tolgahan Meydan isimli nişanlı çift tanıştıkları Irmakyanı köyünün sular altında kalması nedeniyle son kez köye uzaktan baktılar.

2018 yılında köyde bulunsan tarihi asma köprüde birbirlerini gören ve tanışan çift, o günden sonra aşık olup hayatlarını birleştirmeye karar aldılar. Nişanlanan ve evlilik hazırlıkları yapan çift, tanışmalarına vesile olan Irmakyanı köyünde bulunan tarihi köprü ve köye son kez baktılar. Onlar için özel bir hatırası olduğunu düşündükleri köye giden çift, suların yükseldiği köyde yeniden hatıralarını canlandırdılar.

Tolgahan Meydan burada yaptığı açıklamada, “Nişanlımla ilk tanıştığımız yer burası. 2018 yıllarında köprünün bulunduğu yerde tanıştık. Şimdi tekrar yine aynı yerdeyiz. Yolumuz sular nedeniyle kapalı oraya gidemesek de son kez burada olmak istedik. Bir daha burayı göremeyeceğiz ama hatırlarımız yeniden canlandı. Umarım devletimiz için hayırlısı olur” ifadelerini kullandı.