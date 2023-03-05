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Artvin’de çığ altında kalarak hayatını kaybeden Erzurumlu dağcı son yolculuğuna uğurlandı
Artvin’in Yusufeli ilçesi Olgunlar Mahallesi’nde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin (43) son yolculuğuna uğurlandı.
Haberde İnsan 05.03.2023, 17:27
Artvin’in Yusufeli ilçesi Olgunlar Mahallesi’nde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin (43) son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü, dağ rehberi ve Erzurum’daki Alpin Doğa Sporları Kulübü’nün Başkanı olan Mustafa Tekin’in cenazesi Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Aziziye İlçesi Süngeriç Mahallesi’nde toprağa verildi.
Cenaze namazına il protokolü, spor camiası, yakınları ve arkadaşları katıldı.