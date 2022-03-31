Arnavutköy’de Down Sendromlu çocuklar mutfakta hünerlerini sergiledi

Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Merkezi’nde (AYEM) eğitim gören down sendromlu çocuklar, Down Sendromu farkındalık haftası çerçevesinde düzenlenen organizasyon ile mutfağa girdi. Mutfakta hünerlerini sergileyen bireyler, hazırladıkları yemekleri aileleri ve protokole ikram ettiler.

Arnavutköy’de yaşayan ve Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Merkezi’nde (AYEM) eğitim gören Down Sendromlu öğrenciler bir etkinlikte bir araya geldi. Arnavutköy Şehit Demet Sezen Anadolu Meslek Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler ile zaman zaman eğitimlere katılan Down Sendromlu öğrenciler, düzenlenen etkinlikte tekrar buluştu. Etkinlikte öğrenciler, ürünleri hazırlayarak ailelerine ve protokole ikram etti. Düzenlenen programa İstanbul Vali Yardımcısı Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turhan çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Buradaki gayretli şeflerimiz Arnavutköy’de AYEM de eğitim gören Down Sendromlu çocuklarımız yıl içerisinde eğitimler alıyorlar. Bu tarz etkinlikler ile onları mutlu edecek çalışmalar yapıyoruz geçen yılda yine bu lisemizde hocalarımızın kontrolünde aşçılık eğitimi yapılmıştı bu yılda çok mutlular hem kişisel gelişimlerini hem de normal alanlardaki yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü etkinliği yapmaya gayret gösteriyorlar bizde destek oluyoruz aileleri ile birlikte katılıyorlar” dedi.