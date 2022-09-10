Arkadaşlarının boğulduğu noktada ‘Bizden hızlısı mezarda’ diyerek yüzdüler

Eskişehir’de arkadaşlarının boğulduğu yerde Porsuk Çayı’na atlayan çocuklar, “Bizden hızlısı mezarda” diyerek altı bataklık olan suda yüzdü.

Eskişehir’de sıcaktan bunalan çocuklar kendilerini Porsuk Çayı’na attı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk, dakikalarca suda yüzdü. Geçtiğimiz ay yine Porsuk’a atlayan 14 yaşındaki arkadaşları boğularak hayatını kaybeden çocukların rahatlığı ise ‘pes’ dedirtti. Çevre sakinleri, çocukların suya girmenin tehlikeli olduğunu belirten tabelayı dahi sökmeye çalıştığını iddia etti.

“Biz yüzmeyi burada öğrendik”

Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da poz veren çocuklar, “Biz yüzmeyi burada öğrendik, alt kısımların bazı yerleri bataklık, bazı yerleri ise beton. Yosunlar da bize engel olamıyor. Bizden hızlısı mezarda” dedi. Akrobatik hareketler sergileyerek suya atlayan çocuklar, adeta hayatları pahasına yüzerek oyun oynadı.

“Burada arkadaşlarından birisi boğuldu”

Çocukların suya atladığı bölgede devamlı balık tutan Muammer isimli vatandaş, “Her gün 7-8 defa buraya giriyorlar. Uyardığımızda bize küfrediyorlar. Karşıdan polis, zabıta kovalıyor sudan çıkıyorlar ama geri giriyorlar. Bataklık olduğunu defalarca ikaz ediyoruz” dedi.

Bölgede balık tutan Yunus Soydan ise suyun altının bataklık olduğunun altını çizerek, “İki hafta önce burada arkadaşlarından birisi boğuldu. O da bunlardandı, belki kardeşleri bile olabilir. Sürekli buradayız, defalarca uyarmamıza rağmen girmeye devam ediyorlar. Tabelada da ‘Suya girmek yasaktır boğulma tehlikesi’ yazıyor, buranın altı bataklık. Ayağınız bataklığa değdiğinde kurtulma şansın asla yok” ifadelerini kullandı.