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Arkadaşı için futbol kariyerine veda etti

Kocaeli’de 20 yıl amatör kulüplerde lisanslı futbol oynayan Ramazan Yalçın, 6 yıl önce arkadaşı için karaciğerini bağışladıktan sonra futbol kariyerini noktaladı. Yalçın’a, aradan geçen 6 yılın ardından son kulübü Çınarlıspor tarafından jübile yapıldı.

Haberde İnsan 17.01.2022, 12:21
Arkadaşı için futbol kariyerine veda etti

Kocaeli’de 20 yıl amatör kulüplerde lisanslı futbol oynayan Ramazan Yalçın, 6 yıl önce arkadaşı için karaciğerini bağışladıktan sonra futbol kariyerini noktaladı. Yalçın’a, aradan geçen 6 yılın ardından son kulübü Çınarlıspor tarafından jübile yapıldı.

Kocaeli’de 20 yıl boyunca amatör kulüplerde lisanslı futbol oynayan Ramazan Yalçın, 6 yıl önce arkadaşının oksoloji rahatsızlığından dolayı karaciğer donörü olmaya karar verdi. Arkadaşı Osman Demir’e karaciğer nakli yapılması için 2016 yılında ameliyat olan Yalçın, ameliyattan sonra futbolu bıraktı. Aradan geçen 6 yılın ardından futbolu bıraktığı kulüp olan Çınarlıspor, kendisine jübile yapıp çiçek ve plaket hediye etti. Yalçın’ın jübilesi için çok sayıda taraftar da Çınarlıspor ile Sırrıpaşa FK arasında Derince Stadyumu’nda oynanan maça akın etti. Maça kaptan olarak ilk 11’de başlayan Ramazan Yalçın, mücadelenin 5. dakikasında alkışlar eşliğinde oyundan çıkarak jübilesini yaptı.

Futbolcudan satın alma müdürlüğüne

Yalçın, futbol kariyeri boyunca Derince Birlikspor, Kocaeli Demirspor, Yavuzspor, Maşukiyespor, Derince Sırrıpaşaspor, Derince Belediyespor ve Çınarlıspor formaları giydi. 31 yaşındayken geçirdiği karaciğer nakli ameliyatı sonrasında futbolu bırakan Ramazan Yalçın, yıllarca Süper Amatör ve Bölgesel Amatör liglerinde ter döktü. 2016 sonrası futbola çeşitli yöneticilik pozisyonlarıyla katkı sağlayan Yalçın, bir iştirak firmasında satın alma müdürü olarak çalışma yaşamını sürdürüyor.

"6 yıldır jübile yapmak nasip olmamıştı"

Sağlıklı olduğu için karaciğer donörü olmaya karar verdiğini belirten Ramazan Yalçın, "Yaklaşık 20 yıllık bir futbol hayatım var. Özellikle Kocaeli’de farklı kulüplerde oynadım. 2016’da karaciğer nakli ameliyatı oldum. Bununla beraber futbolu bırakmıştım aslında. O yıllardan sonra bir türlü jübile yapmak nasip olmamıştı. Arkadaşlarımız bugün bize böyle bir jübile tertip ettiler. 2016 yılında bir arkadaşımın, dördüncü göbekten amcamızın oğlunun oksoloji adında bir rahatsızlığı vardı. Küçük kardeşini de aynı hastalıktan toprağa vermiştik. Bu hastalıktan dolayı önce böbrek nakli olması gerekiyordu, böbrekleri iflas etti. Sonra böbrek nakli için uygun donör bulundu. Karaciğer nakli konusunda ise bağış verecek kimse yoktu. Ben de sporcu olduğum için, sağlıklı olduğum için karaciğer donörü olma yönünde bir karar verdim. Bu kararı verirken annem, babam, eşim, çevrem de bana çok destek sağladılar. Onun da belki hayata tutunmasına bir nebze vesile olduk. O da şimdi sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. O da bugün burada olmayı çok istiyordu açıkçası ama nasip olmadı" şeklinde konuştu.

"Hastanelerde donör olacak insanların korkularına şahit olduk"

İnsanların donör olmaktan korkmaması gerektiğini ifade eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Karaciğer naklinden sonra ’Böyle bir şeyin reklamı olur mu?’ diye çekindik açıkçası. İlk etapta çok fazla dillendirmedik. Sonrasında hastanelerde donör olacak insanların korkularına şahit olduk. Sonrasında ben, ’Ben bu ameliyatı oldum. Çok da güçlü ve kuvvetliyim. Hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum’ dedim. İnsanlara da bunu anlatarak nakile teşvik edebiliriz diye uğraştık. Basına da çok teşekkür ederim. Ön ayak oldular. Ne kadar insana ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi. Çok fazla nakil bekleyen, kadavradan nakil bekleyen hasta var. Organ bağışını buradan sizin de vasıtanızla destekliyorum"

Ailesi en büyük destekçisi oldu

Ramazan Yalçın’ın eşi Sümeyye Yalçın ise her zaman eşinin kararına destek olduklarını vurgularken, "Benim bir korkum olmadı. Çünkü böyle bir karar aldığında kendisini sorgulamadım bile. Destek olmayı, yanında olmayı tercih ettim. Birlikte güzel bir şekilde atlattık bu süreci" ifadelerini kullandı.

Ramazan Yalçın’ın amcası Kenan Yalçın da yeğeninin yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı gururlandıklarının altını çizerek, "Ramazan, doğduğu günden beri bizim gururumuz. Bugüne kadar hep elinden gelenin en iyisini yapmıştır. Ramazan nakil yaptığında da biz hep yanında ve destekçisiydik. Şükürler olsun bugünlere geldik. Gururluyuz" şeklinde konuştu.

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