Arılara fısıldayan adam, yaptığıyla ağızları açık bıraktı

Sivas’ta arıcılık yapan Tuğrul Akgün, hiç bir koruyucu elbise giymeden arıların içine girdi. O anları sosyal medyadan paylaşan genç arıcı, görenleri hayrete düşürdü.

Ordu’dan Sivas’a dedesiyle birlikte arıcılık yapmaya gelen Tuğrul Akgün’ün (24) arılarıyla olan yakın ilişkisi görenleri şaşırtıyor. Akgün, arılara hiçbir koruyucu elbise giymeden yaklaşabiliyor. ’Arılara fısıldayan adam’ olarak da anılan genç arıcı, son çektiği video ile de izleyenleri oldukça şaşırttı. Akgün, koruyucu elbise giymeden yüzlerce arının içine girdi, o anları ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Genç arıcı, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Video yüzlerce kez izlenirken oldukça da beğeni aldı.

“Ben kendimi bildim bileli arıların içerisindeyim”

Arıcı Tuğrul Akgün, kendini bildi bileli arıların içerisinde olduğunu belirterek, “2021 yılının son ballarını almak için arılarımızı açtık. Arılar gördüğünüz gibi sakin ve uysal. Herhangi bir parfüm kokusu olmadığı sürece size saldırmazlar kolay kolay. Sakinleştirmek içinde duman kullanabiliriz. Ben kendimi bildim bileli arıların içerisindeyim. Ailem 40 yıldır bu mesleğin içinde. Bu cesaret işi şu an birkaç tane dolanıyor etrafımda. Sokabiliyor alıştık, böyle dolaşıyoruz” dedi.

Çektiği video herkesi şaşırttı

Akgün, hiçbir koruyucu elbise giymeden yüzlerce arının içerisinde girdiği anın videosunu sosyal medya hesabından paylaştığını ifade ederek, “Arılar sokuyor tabi soksa da bize hissiyat vermiyor. Alışmış artık vücudumuz. Şu an şu vaziyette bile arının içerisinde olmak insanlar tarafından ilginç karşılanabiliyor. Onun haricinde ben çıplak elle arıları da tutabiliyorum. Şaşıranlar oluyor tabi. Sosyal medyaya attığım bir video baya ilgi çekti. Atletle arıların içerisindeydim. Arılara korkusuzca yaklaşırsanız onlara zarar verecek bir hamlede bulunmazsanız size kolay kolay bir şey yapmazlar. Bunda orada göstermiş oldum baya ilgi çekti” diye konuştu.