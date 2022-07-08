Arife günü şehitliklerde dua ve gurur dolu anlar

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Kurban Bayramı vesilesiyle Cebeci Askeri Şehitliği’nde anma ve bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi. Şehit aileleri de, vatan uğruna toprağa verdiği canlarının kabirlerini ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Cebeci Askeri Şehitliği’ne gelen şehit yakınları, dua ve Kur’an-i Kerim okudu. Hüznün hakim olduğu şehitliklerde önce mezarlar temizlendi, ardından da çiçekler sulandı. Kabirlerin başlarındaki bazı şehit yakınlarının ise gözyaşı döktüğü anlar yürekleri dağladı. Öte yandan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı da Kurban Bayramı vesilesiyle Cebeci Askeri Şehitliği’nde anma ve bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi. Şehitlerin minik emanetlerini unutmayan TÜGŞAV tarafından çocukları oyuncaklar dağıtılıp bayram harçlığı verildi.

Ayşe Üçöz: “Murat’ımız gözbebeğimizdi ama gitti”

Hakkari Çukurca’da şehit olan Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz’ün annesi Ayşe Üçöz, acılarının çok olduğunu belirterek, “Duygularımız çok karışık. Anlatılamaz, çok acı. Murat’ımız gözbebeğimizdi ama gitti. Dünyanın en iyi çocuğuydu. Her şeyi dört dörtlüktü. Allah bizden daha çok sevmiş onu. Veren de o, alan da o. İsyankar olmadık hiçbir zaman. Evimizin en küçüğüydü. Mükemmeldi. Evlendikten iki yıl sonra şehit düştü. Benimle hep arkadaş gibiydi. Her şeyini paylaşır, anlatırdı. Sözlerimi dikkate alırdı. Hep korkardım, korktuğum başıma geldi. Mertebesi yüksek ama bizim de acımız yüksek” dedi.

İlhami Özcan: “Dünyalar iyisi bir çocuktu”

Şehit Pilot Yüzbaşı Semih Özcan’ın babası İlhami Özcan oğlunun en büyük hayalinin pilotluk olduğunu söyledi. Baba Özcan, “Şehidimiz dünyalar iyisi bir çocuktu. Burada yatanların hepsi dünyalar iyisi. Kimseyi incitmeyen birisiydi. Baba oğul her şeyi konuşurduk. 2008’den beri görevdeydi. 2019’da şehit oldu. Pilotluğu çok istiyordu. İstediği tek şey pilotluktu. Hayaline kavuştu. Uçtu gitti. En son bizi yanına götürmüştü. ‘Gitmeyin, sizi çok özlüyorum’ demişti. İçine doğmuş” ifadelerini kullandı.

Lokman Aylar: “Milletin maaşıyla mecliste bulunan ve hala orada terörü savunan hiçbir vekil ve siyasetçi istemiyoruz”

TÜGŞAV Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ise, “Bugün, buruk annelerimiz, babalarımız, evlatlarımız buradalar. Onlara ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Şehitlerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Her bayram olduğu gibi yine bu bayramda ailelerimizle birlikteyiz. Bu ülke şehitleriyle, gazileriyle her daim var olacaktır. Bayrağımızı, vatanımızı hiçbir haine teslim etmeyelim. Son günlerde gördüğümüz bazı şeyler bizleri derinden üzmektedir. Meclisteki terör savunucularının hala orada durması milleti üzdüğü gibi, bizi ve şehit ailelerini de üzmektedir. Milletin maaşıyla mecliste bulunan ve hala orada terörü savunan hiçbir vekil ve siyasetçi istemiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.