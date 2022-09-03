Arıcıların beyaz bal şaşkınlığı

Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Koç Mahallesi’nde arıcılık yapan İsmail Çetin, sağım döneminde karşılaştığı beyaz bal karşısında büyük bir şok yaşadı.

İspir’de bin 500 rakımda arıcılık yapan İsmail Çetin, sezonun çok verimli geçtiğini belirterek, sağım sürecinde beyaz bal görünce büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Çetin, “Sezonumuz çok iyi geçti. Bu sene üretimlerde farklı bir durum ortaya çıktı. Beyaz bal üretimi oldu. Hangi kovandan oldu bunu fark edemedik. Kristalize olmuş bal değil. Tamamen doğal orijinal beyaz bal. Dededen babadan balcıyız. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Muhtemel çiçekten kaynaklandığını düşünüyoruz. Analiz yaptırmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Mahallede devletin verdiği desteklerle üretime katkı sağlamaya devam ettiklerini dile getiren İsmail Çetin, arı evinin yanı sıra İspir fasulyesi de ektiklerini dile getirdi.