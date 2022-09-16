Arı uçağa 1 saat rötar yaptırdı

Eskişehir’den Brüksel’e gidecek olan yolcu uçağı, pilot kokpitine arı girmesi sebebiyle yaklaşık 1 saat rötar yaptı.

Sun Express’in Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanından Belçika’nın başkenti Brüksel’e gidecek uçağında arı paniği yaşandı. İddialara göre, uçakta yolcu alımı tamamlanıp kalkış hazırlıklarına başlandığı sırada pilot kokpitin içinde bir arı olduğunu fark etti. Alınan bilgiye göre yolcular terminale geri alınırken, kokpitin içinde yapılan temizlik sebebiyle uçak 1 saat gecikmeli havalandı.