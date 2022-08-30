Ardahan’da 30 Ağustos Coşkusu

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan törene Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Veli Altınay, iktidar ve muhalefet partilerinin il başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve diğer vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenklerin koyulmasının ardından Vali Öner, protokol üyeleri ve vatandaşların tebriklerini makamında kabul etti. Ardından Kongre Caddesine geçerek, askerlerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Yarbay Mesut Demiray yaptı.

Demiray konuşmasında, ’’100 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek top yekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadınımıza, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen, üzerinde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini ‘yakarak ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır.’’

Tören halk oyunları gösterisinin ardından askeri birliklerin tören geçişiyle sona erdi.