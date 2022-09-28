Araştırma ortaya koydu: ’Çankırı ve Delice tuzu dünyanın en saf tuzları arasında’

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Çankırı ve Kırıkkale’nin Delice ilçesinde çıkartılan kaya tuzlarının kimyasal içerik bakımından dünyadaki en saf tuzlar arasında olduğunu söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, hayata geçirdiği proje ile dünyadaki tuzların saflık derecesini araştır. Dünyanın ve Türkiye’nin farklı coğrafyalarından topladığı yaklaşık 100 farklı tuzun kimyasal içeriklerini araştıran Ercoşkun, yaptıkları çalışmada dünyanın en saf tuzları arasında Çankırı ve Kırıkkale’nin Delice ilçesinde çıkartılan kaya tuzlarının da olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

"Tuzların safsızlığını ortaya çıkarmak istedik"

’Food Addities and Contaminants’te yayımlanan ’Dünyanın Doğal Tuzlarının Safsızlıkları’ başlığında yayımlanan makale ve çalışma ile ilgili bilgi veren Ercoşkun, "Çalışma çerçevesinde dünyanın değişik coğrafyalarından yaklaşık 100 tuz toplamıştık, içerisine bizim Çankırı ve Delice tuzlarını da ilave ettik. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki Çankırı tuzu ve Delice tuzu dünya çapındaki en saf tuzlardan birisi. Bu gerçeği bu makaleyle ispat etmiş olduk. Tuzlar kaya tuzu, akarsu tuzu, göl ve deniz tuzu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün dünyada da sudan sonra en fazla bulunan molekül sodyum klorür, yani tuzdur. Fakat bu tuzların değişik safsızlıkları vardır. Makalenin de başlığında olduğu gibi safsızlığı ortaya çıkarmak istedik. Deniz tuzlarında özellikle son yıllarda gündemde olan mikroplastik içeriği, aynı şekilde deniz tuzlarında ağır metal içeriği sebebiyle deniz tuzlarının trendi, deniz tuzlarına yönelik talep gün geçtikçe azalmaktadır. Bununla birlikte akarsu tuzlarında ve göl tuzlarında da bu tip safsızlıklarla karşılaşabiliyoruz. Dünya hızla kirleniyor, bu kirlenmeden bütün sular nasibini alıyor" dedi.

"Çankırı tuzu dünyanın en saf tuzlarından birisidir"

Çankırı ve Kırıkkale’de çıkartılan tuzların hiçbir ağır materyal içermediğini tespit ettiklerini belirten Ercoşkun, "Dolayısıyla 35 milyon yıl önce oluşmuş Çankırı kaya tuzunda mikroplastik bulunması durumu söz konusu değil. Ancak bizim ağır metaller var mı yok mu diye şüphemiz vardı. Dünyadaki en ünlü tuzlarla kıyaslayarak bu çalışmayı yaptık. Gördük ki Çankırı tuzunda kurşun, civa, arsenik gibi hiçbir ağır metal bulunmamaktadır. Çankırı tuzunun kimyasal içerik bakımından diğer tuzlarla mukayese ettiğimizde şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz; Çankırı tuzu dünyanın en saf tuzlarından birisidir. Yüzeyde bulunmaması, insanların etkilerinin ulaşamaması, yerin 150 metre altında bulunması sebebiyle dünyaya verdiğimiz kirlilikten etkilenmiyor. Bu sebeple de Çankırı tuzu çevresel kirlilikten de etkilenmiyor. Doğal olarak da içerisinde ağır metal yok. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde mikroplastik, radyoaktif veya ağır metal kirliliği bulunmasına rağmen Çankırı tuzunda bu safsızlıklar bulunmamaktadır" diye konuştu.