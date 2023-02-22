Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakiler ile yaşadıkları diyaloglar duygulandırdı

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Adıyaman’a giderek arama kurtarma çalışmalarına katılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, enkazdakilerle aralarında geçen diyalogları anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Trabzon’dan giden ekipler Adıyaman’da 10 kişiyi sağ olarak kurtarırken, kurtarma sırasında 12 yaşındaki çocuk ile yaşlı kadınla aralarında yaşadıkları diyalog duygulandırdı. Ekipler, kurtarma çalışması sırasında sohbet ettikleri 12 yaşındaki Ali’nin Beşiktaşlı olduğunu öğrenmesinin ardından kendisiyle Beşiktaş maçını beraber izleme sözü verirken, Medine adlı yaşlı kadının tirşik yemeği yapma sözü duygulandırdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği’nde itfaiye çavuşu olarak görev yapan Yunus Emre Yazıcı, enkazda kurtarma çalışması sırasında yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşarken, Beşiktaşlı bir çocuğun aralarında geçen diyalog gülümsetti.

"Adeta iğne ile kuyu kazarak o kardeşimizi sağ salim çıkarttık"

Kendisine Beşiktaş’ın maçını birlikte izleme sözü veren Yazıcı, “Deprem bölgesine giden 13 kişilik ekipteydim. Deprem bölgesinde arama kurtarma ekibinde görev aldım. Adıyaman’a ilk indiğimizde bir binada AFAD tarafından görevlendirildik ve çalışmaya başladık. Ses gelen yerden iki vatandaşımızı çıkarmak nasip oldu. İkinci günde 4 kişi çıkardık babaanne, anne biri 2 buçuk yaşında diğeri 1 aylık iki çocuk. Babaanneyi aldıktan sonra iki buçuk yaşındaki kız çocuğumuzun bize emekleyerek gelmesi bizim için duygusal bir andı. Aslında oradaki her an trajik, gerek olumlu anlamda gerekse olumsuz anlamda çok farklıydı. Kendi çocuklarım gözümün önüne geldiği için oradaki olay benim çok farlıydı. Adıyaman’a giden ekip olarak toplam 10 vatandaşımızı çıkartmak bize nasip oldu. Bunların hepsinde çok gayret sarf ettik. İkinci günün akşamında 12 yaşında Ali kardeşimize müdahale için gittik. İlk baktığımda en kolay müdahale edebileceğimiz bir olay gibi göründü. Çünkü sadece belden aşağı kısmı enkaz içerisindeydi çok kolay çıkartabileceğimizi düşündüm. Yaklaşık 7 saatlik bir çalışmanın ardından, alan çok dar olduğu için âdete iğne ile kuyu kazarak o kardeşimizi sağ salim çıkarttık. Kurtarma çalışması sırasında kendisiyle konuştuğumda Beşiktaşlı olduğunu bilgisayar oyunlarını çok sevdiğini söyledi. Biz de kendisine Beşiktaş maçlarına beraber gidebileceğimizi birlikte telefon alıp oyunlar oynayacağımız sözünü verdik. İnşallah nasip olursa sözlerimizi gerçekleştirmek isteriz” dedi.

"Ne zaman ki vatandaşımızı çıkartıyoruz ambulansa teslim ediyoruz sonra ekip arkadaşlarımız birbirine bakıyor, orada duygu patlaması yaşıyoruz"

Enkaz sırasında yaşlı bir kadınla aralarında geçen diyaloğu anlatan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, itfaiye Amiri Alaattin Sandıkçı kurtardıkları yaşlı bir kadının kendilerine Tirşik yemeği yapma sözü karşısında çok duygulandıklarını belirterek “Depremi evimizde öğrendik. Biz zaten hazırlıklıydık. Arama kurtarma ekibimiz böyle afetlerde neler yapabileceğini daha önceki tatbikatlarımızda hazırlıklarını yapmıştı. Üç araç, 13 kişilik ekip ve arama kurtarma köpeğimizle yola çıktık. Gece 12 sıralarında Adıyaman’a girdik. AFAD ile koordineye girdik Valilikten bizi bir apartmana yönlendirdiler. Sabah saat 5’e kadar 2 vatandaşımızı sağ salim kurtardık. Gün açınca tam olarak Adıyaman’da ne olduğunu tam olarak gördük. Çalışmalarımızı hiç aksatmadan 8 gün devam ettik. Adıyaman merkezdeydik. Kurtardığımız vatandaşlarla diyalog kurduk. Öncelikle onların yaşama tutunmasını sağladık. Onlara moral verdik uyumamalarını sağladık. Kendilerini bırakmamalarını sağladık bunun için sohbet ettik. Bir teyzemiz bize yörenin yemeği Tirşik yapacağını söyledi. İsmi Medine idi. Biz de kendisine tabi ’Medine teyze yapacaksın’ dedik daha sonra onu çıkardık. Biz çalışma esnasında hiçbir şekilde duygusallığa yer vermiyoruz ama ne zaman ki vatandaşımızı çıkartıyoruz ambulansa teslim ediyoruz sonra ekip arkadaşlarımız birbirine bakıyor orada duygu patlaması yaşıyoruz. Sağ olarak 10 kişiye ulaştık. Hepsi bize anı olarak kaldı” diye konuştu.

Rita 3 cana ulaştı

Arama kurtarma çalışmalarına katılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında köpek eğitmenliği yapan İsmail Ersoy da ’Rita’ sayesinde 3 cana ulaştıklarını ifade ederek “9 yıldır görev yapıyorum. 3 yıldır da köpek eğitmenliği yapıyorum. Köpeklerimiz, canlı insan arama köpekleri olduğu için enkazların belirli yerlerindeki 8-9 enkaz aramalara müdahil olduk orada da 3 insanı kurtardık. Rita sayesinde 3 cana ulaştık. Bir enkazda da köpeğimin farklı bir reaksiyon gösterdi. Enkazın içerisinde iki beton arasında elle temas edince kedi olduğu anladım. Kedinin orada sıkıştığını görünce ona yardımcı oldum kediyi de oradan çıkardım. Cihazların, insanların ulaşmakta zorluk çektiği yerlere ulaştı. Giremeyeceğimiz noktalara köpeğimizi yönlendirdik köpeğimizin vermiş olduğu tepkilerle orada 3 canlıya ulaştık” şeklinde konuştu.