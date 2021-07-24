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Aracının arka camına yazdığı yazıyla görenleri şaşkına çevirdi

Zonguldak’ta bir otomobil sürücüsü aracına ’gelin adayları aranıyor’ yazısı yazarak kent merkezinde turladı

Haberde İnsan 24.07.2021, 16:00
Aracının arka camına yazdığı yazıyla görenleri şaşkına çevirdi
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Zonguldak’ta bir otomobil sürücüsü aracına ’gelin adayları aranıyor’ yazısı yazarak kent merkezinde turladı

Zonguldak’ta öğlen saatlerinde bir otomobilin arkasındaki yazı görenlere hayrete düşürdü. Otomobil sahibi arabasını gelin arabası gibi süsleyerek arkasına ’gelin adayları aranıyor’ yazısı astı. Trafikte otomobili görenler vatandaşlar ise hem güldü hem de ellerine aldıkları telefonlarla o anları sosyal medya da paylaştı. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.
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