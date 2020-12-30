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Aracını okey taşlarıyla kaplayıp trafiğe çıkan milyonere, polisten çifte okey

Antalya’da oyunda iddiayı kaybedip, aracını 11 bin okey taşıyla kaplayan şans oyunu milyoneri oto aksesuarcısı Murat Tokmak’ın aracına, trafik ekiplerince el koyuldu, hurda araçla trafiğe çıkmaktan dolayı 2 bin 605 TL ceza kesildi. Ceza makbuzunu alan Tokmak, “İnşallah polisler bana okey atmaz dedim ama öyle bir okey attılar ki çifte okey” dedi.

Haberde İnsan 30.12.2020, 15:09
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Aracını okey taşlarıyla kaplayıp trafiğe çıkan milyonere, polisten çifte okey

Antalya’da oyunda iddiayı kaybedip, aracını 11 bin okey taşıyla kaplayan şans oyunu milyoneri oto aksesuarcısı Murat Tokmak’ın aracına, trafik ekiplerince el koyuldu, hurda araçla trafiğe çıkmaktan dolayı 2 bin 605 TL ceza kesildi. Ceza makbuzunu alan Tokmak, “İnşallah polisler bana okey atmaz dedim ama öyle bir okey attılar ki çifte okey” dedi.

Antalya’da 2017 yılında şans oyunundan 15 milyon 250 bin TL ikramiye kazanan otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, daha önce 3 bin liraya satın aldığı 1987 model otomobilin tavanını kesti ve aracın içini havuz haline getirdi. 3 bölümden oluşturduğu mini havuzla trafiğe çıkarak caddelerde dolaşan Tokmak, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis tarafından araç otoparka çekildi, Tokmak ise 2 bin 500 lira ceza aldı. Olaydan bir süre sonra Tokmak bu sefer aynı model başka bir otomobil aldı. Yine aracın tavanını kesen Tokmak, otomobilin iç kısmında ahşaptan teras alanı oluşturdu, bagaj kısmına ise mangal monte etti. Trafikte yeni düzenlediği aracıyla mangal yapıp ilerleyen Tokmak, yine polis engeline takıldı, yine ceza yedi.

Koltuktan motosiklet yapmıştı

Tokmak, hemen ardından ‘çılgın’ proje olarak nitelendirdiği koltuk motosiklet projesini 3 arkadaşıyla birlikte tasarladı. İlk olarak ikinci el eşya satan bir yerden tek kişilik TV koltuğu alan Tokmak, ardından hurdacıdan çalışan bir motosikletin motorunu satın aldı. Tokmak, arkadaşlarıyla birlikte koltuğun içine motor yerleştirdi, el arabasının tekerleklerini koltuğun altına yerleştirdi, direksiyon olarak da bisiklet direksiyonunu tercih etti. Tokmak, 4 vitesli ve 80 kilometre hıza kadar ulaşabilen koltuğun test sürüşlerini de iş yerini önünde gerçekleştirdi.

11 bin taşla maliyet 11 bin lira

Son olarak arkadaşlarıyla okey oynarken iddiaya giren Tokmak, yenilirse bir aracını okey taşlarıyla kaplayacağının sözünü verdi. Oyunu kaybeden Tokmak, ardından sözünü tutmak için hurdacıdan 4 bin lira karşılığında 1974 model bir otomobil aldı, pandemiden dolayı kapanan bir kıraathaneye de giderek 7 bin liraya 11 bin okey taşı ile 65 takoz aldı. İş yeri çalışanlarıyla birlikte otomobili garaja çeken Tokmak, 1 haftalık bir çalışmanın ardından aracının dışını okey taşlarıyla tamamen kapladı, tavan kısmına da takozları yerleştirdi.

Sürücü ve yayalar şaşkınlık yaşadı

Aracının tanıtımını yapan Tokmak test, iş yerinin önünde test sürüşü gerçekleştirdi. Trafikteki diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar okey taşlarıyla kaplı aracı görünce şaşkınlığını gizleyemedi, bazı vatandaşlar cep telefonuyla Tokmak ile aracının fotoğrafını çekti.

“Yaparken zevk aldık”

Test sürüşü sonrası açıklama yapan Murat Tokmak, “Karantina günlerinde okey oynuyorduk. Okeyde iddiaya girdik. Ben, eğer yenilirsem arabamı okeyle kaplayacağımı söyledim. Dememe kalmadı ikinci turda yenildim. Ben de sözümü yemedim. Arabayı hurdacıdan aldık, taşları da kapanan kıraathanelerden aldık. Kapandıkları için iş yapamıyorlardı. Gerçekten çok ihtiyaçları varmış. Biz de destek olmak istedik. Yapıştırıcıyla beraber kapladık aracı. 11 bin taş var üzerinde, bunun yapıştırıcı, taşı, araçla birlikte maliyeti 11 bin lirayı buldu. Zevk aldık yaparken. Türkiye’de olmayan bir şey yaptık ve gayet de güzel oldu” dedi.

“Yine ceza yiyeceksek de devletimize saygımız sonsuz”

Tokmak insanlardan olumlu tepkiler aldıklarını da belirterek, “İlginç bir şey gördükleri zaman, biz de gururlanıyoruz. Aracı bu sefer sadece kapladık. Kapamak yasak değil. Sadece iş yerimin önünde taşlar düşüyor mu diye bakmak için test sürüşü yaptık. Ama yine ceza yiyeceksek de devletimize saygımız sonsuz” diye konuştu.

Araca el konuldu, 2 bin 605 TL para cezası kesildi

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Antalya Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tokmak’ın işyerine geldi. Ekipler Tokmak’a hurda araç ile trafiğe çıktığından dolayı 2 bin 605 TL para cezası uyguladı, aracı ise çekiciyle otoparka çektirdi.

Polis, çifte okey attı

Tokmak, “Yine beklediğimiz oldu. Daha öncekileri ödedik, bu da taze taze yeni yedik. İyi bitirdiler. Bitişi de öyle bir verdi ki ömür boyu bir daha da oynama der gibi. Okeyde yenildim, arabamı kapladım. İnşallah polisler bana okey atmaz dedim ama öyle bir okey attılar ki çifte okey. Emniyet güçlerimize saygımız sonsuz, yapacak bir şey yok. Bu arabayı almazlar diye umut etmiştim, yine aldılar. Bir dahaki projemi alamayacaklar” diye konuşurken, polis memurunun ‘Bir dahaki projede görüşmek üzere’ sözüyle ceza makbuzunu teslim aldı.
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