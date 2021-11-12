Araç tamir ustalarından kış bakımı uyarısı

Adıyaman’da araç tamir ustaları, araç sahiplerine kış bakımı uyarısı yaptı.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde otomobil tamirciliği yapan Ferit Karlıdağ ile Sami Işık, yaklaşan kış mevsimi öncesinde araç sahiplerini uyararak kış mevsiminde karşılaşılabilecek risklere karşı motorlu araçların kış bakımlarının yapılması gerektiğini söyledi.

Bakımı yapılmayan araçların hasarlara ve kazalara yol açabileceğini söyleyen tamir ustaları, ne olursa olsun araçların bakımdan geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşları bakım konusunda uyaran araç tamir ustası Sami Işık, “Artık kış zamanı geldi bakımlarımızı yapalım. Niye yapalım, arabada antifiriz olmadığı zaman kışın don tutuyor ve blok patlatıp büyük bir hasara yol açıyor. Onun için bakımlarımızı yaptıralım, havalar soğumadan, kış tam gelmeden, soğuklar eksiye düşmeden, bakımları yapalım. Zaten halkımız yavaş yavaş gelmeye başladı. Bizlere elimizden geldiği kadar temiz yapmaya çalışıyoruz. Yani bakım olmazsa yolda kalabiliriz. Kazalara neden olabilir, hasarlara yol açabilir. Kışlık bakımların genelinde triger değişimi olur, antifiriz değişimi olur, yağ değişimi olur, yağ bakımı, teker bakımı yani genel bir elde geçer” dedi.

Daha sonra konuşan araç tamir ustalarından Ferit Karlıdağ ise, “Kışlık bakımlarla ilgili halkımızdan ricamız, kışlık bakımlarını aksatmamalarıdır. Özellikle antifiriz olayında kimi insanımız umursamıyor ama antifiriz olmayan araçlar genelde kışın suyun don tutmasından dolayı yüzde 90 durumunda ya radyatör yada blok patlatarak araçta büyük hasarlara yol açıyor. Halkımızdan ricamız kışın başında, yani tam zamanı şuanda, zaten yavaş yavaşta gelmeye başladılar. Kışlık bakım nedir derseniz de, bir aracın antifirizi, yağ bakımı, balatası, lastik kontrolleri, bunların kışın başlangıcında yapılması şeyler. Balata kontrolü ve lastik bakımı yapılmayan araçlar kazaya sebebiyet verebilir, can kaybına neden olabilir” diye konuştu.