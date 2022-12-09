Araç sürücülerinde lastik kaplama dönemi başlıyor

Batman’da sertifikalandırılmış tesiste kaplama lastik üreten bir firma tarafından yaptığı kaplamalar sayesinde hem lastiğin ikinci ömründen yararlanılmasına fırsat sunuyor hem de bu sayede ekonomiye de katkı sağlıyor. Firmanın üretim müdürü olan İdris Çetin, bölgedeki müşterilerine hizmet sunduklarını söyledi. Özel bir ekiple ömrü tükenmiş lastikleri toplayıp tesiste topladıklarını ve tesiste o lastikleri kaplama yapıp tekrar kullanıma kazandırdıklarını belirten Çetin, “Bizim pazarlama ağımızın topladıkları lastikler buraya geliyor. Burada ilk olarak kontrolleri yapılıyor. Kontrolleri yapıldıktan sonra lastikleri kaplamaya uygunsa işleme alınır. Önce lastikler lasmanlanır. Lasmalandıktan sonra içleri makineler tarafından kontrol edilir. Ondan sonra lastikler kaplama yapılana kadar iş kartları çıkarılır, bütün hepsi yamalanır, sırt çekilir. En son çıktıktan sonra lastikler gene son kontrolden geçer ve müşterilerimize sunulur. Kaplama sektörü Türkiye genelinde yüzde 30 - 35 civarlarındadır. Avrupa standartlarında Finlandiya, İskandinav ülkelerinde yüzde 80 - 90 oranındadır. Misal olarak bugün sıfır bir lastik alsanız 10 bin civarındadır. Ama biz burada o şartlarda bir lastiği kaplayıp sıfır lastik kadar ömrü olacak şekilde üretip müşterimize sunuyoruz. Bunun tanesi 3 bin TL maliyeti olur. Bugün biri 3 bin liradan iki lastik yaptırsa 6 bin TL’ye mal olur ona ama sıfır lastik alsa tanesi 10 bin TL’den 20 bin TL’ye almış olur. Bu şekilde müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Ekonomik olarak hem ülke bütçesine hem bölge insanına hem de tüm resmi kurumlara müthiş ekonomik kolaylık sağlıyor” dedi.