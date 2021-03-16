Araba bagajında getirdiği paralarla veresiye borçlarını kapattı

Aydın’ın Germencik ilçesindeki bir işletmeye gelen hayırsever vatandaş, arabanın bagajında getirdiği paralarla, 46 ailenin veresiye borçlarını bir kalemde sildi, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti.

Ülke genelinde birçok kez haberlere konu olan hayırsever vatandaşlardan biri de Aydın’ın Germencik ilçesinde ortaya çıktı. Özellikle pandemi süreci ile birlikte ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaş ve esnafın sayısı artarken, Germencik’in Ortaklar Mahallesi’nde bir hayırsever, Veysi Gezer’e ait tüp bayisine gelerek veresiye defterinde bulunan vatandaşların borcunu ödedi. Yaklaşık 10 yıldır mahallelinin tüp, su ve kömür ihtiyaçlarını karşılayan iş yerine gelerek, 100 bin TL’ye yakın veresiye borcunun büyük bir kısmını ödeyen hayırsever, borcu kapanan 46 aileyi sevindirdi. Hayırseverin bu davranışını duyan mahalleli ise “İnsanlık ölmemiş” dedi. Borçlarının kapandığını öğrenen vatandaşlar, hayırsevere teşekkür etti.

“İlaç gibi oldu”

Yaklaşık 10 yıldır mahallede esnaflık yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını ifade eden işletme sahibi Veysi Gezer, "Her zamanki gibi işimize başladık, akşam üzeri dükkanın önüne bir araç yaklaştı. İlk başta normal müşteri sandık. Aracın bagajını açtı, biz tüp veya su koymak için açtı sandık, ama bagajda yüklü miktarda para olduğunu gördük. Sonra yanımıza geldi, biraz konuştuktan sonra veresiye defterinin olup olmadığını sordu. ’Veresiye defteri olmayan esnaf mı olur’ dedikten sonra borçları çıkarmamızı istedi. Bilgisayar ve veresiye defterinden baktıktan sonra 100 bin TL’ye yakın bir borç çıktı. Miktarda sıkıntı yok, öderiz ama sizin gibi birçok esnafa uğrayacağız diyerek en ihtiyaç sahibi olan, uzun zamandır borcunu ödeyemeyen vatandaşların miktarını öğrenmek istedi. Birlikte bir çalışma yaparak gerçekten zor durumda olan kişilerin listesini çıkarttık. İsminin verilmemesi kaydıyla yüklü bir miktarda ödeme yaptı. Yaklaşık 46 kişinin bütün borcunu kapattı. Bizler de hayırseverimizin bu davranışından sonra borçları kapanan vatandaşlarımızı tek tek arayarak borçlarının ödendiğini ve hiçbir borcunun kalmadığını söyledik. Aradığımız vatandaşlarımız da ilk başta şaşırdılar ve şok oldular. Biz durumu anlatınca çok sevindiler ve mutlu oldular. Bu pandemi sürecinde birçok vatandaş ya iş bulamıyor ya da çalışıp parasını alamıyor. Allah razı olsun o vatandaşımızdan. İnşallah böyle vatandaşlarımız çoğalır. Bizim için de ilaç gibi oldu” dedi.