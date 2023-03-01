Apartmanda yaşamaya korkan Adanalılar parkta konaklıyor

Kahramanmaraşlı merkezli 11 ilde gerçekleşerek ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremin ardından Adana’da vatandaşlar, evlerine girmeye korkuyor. Adanalılar, Merkez Park’ta çadır ve karavanlarda konaklıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6; Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremlerde Adana’da 13 bina yıkılırken, 418 kişi de hayatını kaybetmişti. Depremin ardından, apartmanda yaşayan Adanalı vatandaşlar korktukları için dışarıda kalmaya başladı. Merkez Park, deprem sonrasında Adanalıların evi haline geldi. Çadırını ve karavanı kapan vatandaşlar, parka gelerek burada konaklamaya başladı.

Çadırda kalan Ahmet Aydın (61), "Çok büyük bir korku hissettik. 04.17’de derin uykudaydık. Asansöre bindik, öyle indik. Aslında binilmez ama bindik ne yapalım. 22 gündür dışarıdayız, 10 gün arabada kaldık. Şimdi çadırda kalıyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza selam söylüyorum, Allah devlete zeval vermesin, Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Arkadaşından aldığı karavanda konaklayan Şafak Ceren (32), "Depremin çok uzun süre sürmesi aslında bizim için yıkıcı olma ihtimalini ortaya çıkardı. Tam bitti derken ikincisine yakalandık, o sebeple daha da ürkütücü oldu. Artık evimize rahat giremez hale geldik depremler sayesinde. Bir yakınımızdan karavan desteği alabildik, burada konaklıyoruz" diye konuştu.