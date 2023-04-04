Antrenör eşi ile çalıştı, dünya üçüncüsü oldu, ailece 550 çocuğa karete öğretiyorlar

Bursa’da Yıldım Belediyesi bünyesinde eğitim veren İrem Mingsar ve Abdullah Mingsar çifti yaklaşık 550 çocuğa savunma sanatını öğretirken, geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Bursa’da Yıldırım Belediyesi’ne bağlı Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde karate eğitimi verirken tanışan çift hayatını birleştirdi. Yaklaşık 550 çocuğa kyokushın karate eğitimi veren İrem Mingsar Abdullah Mingsar çifti, haftanın 7 günü birlikte eğitim vermelerinin yanı sıra birlikte antrenman yapıyor. Antrenörlük yaparken diğer yandan da eşiyle beraber turnuvalara hazırlanan İrem Mingsar, büyük yaş bayanlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olduğunu belirtirken bu alanda kadın sporculardan madalya alan ilk sporcu olduğunu söyledi. Ayrıca Dünya Kupası’na katılan Mingsar, burada da derece yapak dünya üçüncüsü olduğunu ifade ederken en büyük desteği eşi Abdullah Mingsar’dan aldığını belirtti.

Kendi alanında Türkiye’ye ilk kez madalya getirdi

Disiplinli ve en sert sporlardan biri olan kyokushın karatede bayanlar 55 kiloda Avrupa üçüncüsü olan İrem Mingsar, büyük yaş kategorisinde kadın sporculardan Türkiye tarihinde daha önce madalya alan olmadığını belirten İrem Mingsar, “10 yıldır bu sporla ilgileniyorum ve son 4 yıldır antrenörlük yapıyorum. İlk başta kendimi savunmak amacıyla başladım, kendimi savunmam gerektiğini düşündüm. Ailem de ilk başlarda destek vermedi ama hocam bana çok yardımcı oldu. Kendimi savunmayı öğrendikten sonra bu sporu çok sevdim ve ilerlemek istedim. Ben kyokushın karate yapıyorum ve bu diğer karatelere göre en sert ve en disiplinli sporlardan birisi. Bu branşta derece yapmak çok zor. İller arasında, Türkiye çapında derecelerim oldu. 2017 yılında Romanya’da Balkan Şampiyonası’nda ikinci oldum. Avrupa’ya gittim, küçük yaş kategorisinde derece yapamadım ama hedefimi koydum. Büyük bayanlar kategorisinde Türkiye’ye ilk dereceyi ben getirdim. Avrupa Şampiyonası’ndan sonra Dünya Kupası’nda üçüncü olarak derece yaptım” şeklinde konuştu.

Yarışmalara birlikte hazırlanıyorlar

Elde ettikleri başarıların ardından Türkiye’ye genç sporcular kazandırmayı hedeflediğini söyleyen Abdullah Mingsar, “1998 yılında karateye başladım. Yaklaşık 10 yıldır Yıldırım Belediyesi’nde hem antrenörlük hem de sporculuk yapıyorum. Yıldırım Belediyesi bünyesinde haftanın her günü 550’ye yakın sporcu çalıştırıyoruz. Uzun yıllar hem sporculuk hem antrenörlüğü aynı anda yürüttüm. Antrenörlüğümü yaptığım dönemlerde sporculuğumu da sürdürdüm. Yarışmalara giderken hem yetiştirmiş olduğum sporcularımda benimle birlikte katılım sağlıyordu. Benim için ayrı bir yeri var bunun. Bizim buradaki birinci hedefimiz çok daha fazla insana ulaşmak. Bu mesleğimi eşimle birlikte yapıyorum. Onun da ayrı bir güzelliği var. Haftanın 7 gününü burada çocuklarımıza ayırıyoruz. Milli takımda da yetiştirmiş olduğumuz sporcularımız var. Bu sene katılmış olduğumuz Avrupa Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı olarak 4 madalya aldık. Eşim de Türkiye tarihinde ilk defa büyükler kategorisinde madalya aldı. Türkiye tarihinde bayanlarda madalya almamıştı, eşim de tarihe geçmiş oldu. Onu da canı gönülden tebrik ediyorum. Tabi bu başarının altında gerçekten çok ciddi bir çalışma vardı. Biz haftanın 7 günü günde 2 bazen de 3 antrenman yapıyorduk. Üşenmeden sabah 5’te koşumuzu yapıyorduk. Büyüklerden ilk defa kadınlardan bir madalya aldık. Ardından Bulgaristan’da yapılan Dünya Kupası’nda dünya üçüncüsü oldu” dedi.