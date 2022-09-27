Antalya’ya gelen turist sayısı 11 milyona yaklaştı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizm kenti Antalya’ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 788 bin 467’e ulaştığını kaydetti.

Vali Yazıcı, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileriyle Döşemealtı Polis Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Yazıcı, kısa değerlendirmesinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Antalya’nın turizm kenti olduğunun altını çizen Vali Yazıcı, geçen iki yıl içinde konuşulan olumsuzlukların artık olumluya döndüğünü kaydetti. Turizmle bağlantılı olan tüm sektörlerin mutlu olduğunu dile getiren Vali Yazıcı, “Turizm her şeyimiz. Ülke turizminin yaklaşık üçte birlik gelirini sağlayan bir il olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Turizmdeki bu güzellikler yılın tamamına yayılarak devam etsin. Bugün itibari ile 10 milyon 788 bin 467 turist havaalanından giren yabancı sayısı. Rakamlarımız iyi gidiyor. Mutluyuz, memnunuz. Turizm hareketinin olmadığı 2020 yılında, vatandaş da o şehrin olağan hareketliliği olmadığında mutsuzdu. Turizmin getirdiği hareket ve bereketle güzel bir sezon geçiriyoruz. İnşallah bu şekilde devam edecek” diye konuştu.

"Çok fark yok"

"Rusya’da seferberlik ilan edilmesinin ardından Antalya’da bir yoğunluk söz konusu mu" sorusuna Yazıcı, “Konaklama 1 Eylül’de gelen giden farkı 53 kişi, 9 Eylül’de 221 kişi bunlar normal olabilecek farklar. Son iki üç gündür bir 23 Eylül’de 881 kişi giden azalmış, 25 Eylül’de bin 800 kişi, bunlar çok da kayda değer rakamlar değil. Bizim günlük uzun süredir Rusya’dan gelen misafir sayımız 16 bin 19 bin arasında. Gelen giden farkı birkaç yüz kişiyle sınırlıyken, son birkaç gündür 1000-1800 olmuş çok büyük bir rakam değil. Çok az kişi süresini uzatmış anlamına geliyor. Bunu takip ediyoruz bakalım anormal bir durum olacak mı? Otelde kalırsa zaten sıkıntı yok, bizim de işimize gelir, 15 gün değil 30 gün kalsın” cevabını verdi.

"Okullarımızda şu an 3 milyon 289 kitap var"

Antalya’nın diğer taraftan tarım şehri olduğunun altını çizen Vali Yazıcı, “Pandemide bir gerçeği gördük tarım olmadan gerisi yalan. Tarım turizm ve ticaret şehri olan Antalya, tarım alanında çiftçilerin mutlu olduğunu görüyorum. Sezon yeni başlıyor örtü altı dikimler başladı. Bu dönemde de örtü altı üretimi dünyanın değişik ülkelerine ihracat yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi ile gençliğe dokunmayı hedeflediklerini kaydeden Yazıcı, “Bu projenin 4-5 yıl sonra sonuçları çıktığında görev alan herkese teşekkür edeceğiz. Bu güzel şehrin insanlarının da iyi örnek olması gerekir. Kitap okuma ısrarı noktasında inadımızdan, ısrarımızdan vazgeçmiyoruz. Yaptıklarımızı ölçmeye çalışıyoruz. Öğrenci başına 1.77 kitap okunurken, mayıs ayı sonunda 3.57‘ye çıkmışız. Yıl ortalaması 2.80 civarında okunan kitap sayısı. Bunu arttırarak devam edeceğiz. Okullarımızdaki kitap sayısını büyük oranda arttırdık. Okullarda 834 bin 743 kitap varken, şu anda 3 milyon 289 bin kitap var. AHENK projesi ile meslek liseleri ve geride kalan okullarla ilgili özel olarak ilgileniyorum. İnsan merkezli çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

"Adrasan’a iskele yok"

Adrasan Koyu’nda tekne iskelesi ve kirlilikle ile ilgili bir soruya Vali Yazıcı, “Adrasan Koyu’na 90 teknelik bir rıhtım yapılacaktı. Yargı kararıyla bozuldu. Orada sürekli Sahil Güvenlik bulunuyor. Olay sayısı azaldı. Deniz kirliliğiyle ilgili asla acımıyorum. Deniz çöpünü atarsa en ağır cezayı alacaktır. Kimsenin buna hakkı yok. Zaman zaman bazıları yapıyor bu densizliği. Geçici bir iskele olacaktı, tam sabit değildi. İki sene önce tekneler sayıldı bölgede iş yapan yaklaşık 80 tekne var. 90 tekne bağlanacak bir iskele yapılacak kararı alındı. Bir anda tekne patlaması oldu. Tekne sayısı bir anda 140’a fırladı. İlginç şeyler olmaya başladı. Bütün sahili tekneye veremezdik. Herkes tekne sahibi olmak istedi, mevcut tekneler büyümek istedi. Yargı iptal etti, şimdi eski düzen ama tekne sayısında artış olduğu için bir düzensizlik var. Asayiş noktasında rahatız. İskeleyle ilgili bir düşünce olunca sınırlamadan yapma şansımız yok. 80 tekneden belki saysak şimdi 160 olmuştur aktif değildi ama acayip bir şey oluşmuştu Adrasan Koyu’na şu an bir iskele yapma mümkün değil” açıklamalarında bulundu.

"Scooterda mevcutta durmamız gerekiyor"

Kentte hızla sayıları artan scooterlerle ilgili Vali Yazıcı, “Scooter mevzuatında, bu araç kendi yolunda ve bisiklet yolunda kullanılır, özel yol yok ise her yerde kullanılır. En büyük sorunumuz bu. Sorun nasıl oluşur ve neden büyüyor. Belediyeler alan kiralıyorlar. Yol da belediyenin işi. Büyükşehir Belediye Başkanı ile konuştuk en azından mevcutta durmamız gerekiyor. Özel yol yok ise normal yolu kullanıyor en büyük problem bu. Ağır kötü sonuçlar oluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüştüm, İçişleri Bakanına konuyu ilettim. Biz kötüyüz, ölümlü trafik kazasında Antalya iyi değil. Yüzde 40 da motosikletliler. Çok ciddi tedbirler almaya çalıştık. Kaskı olmayan hiç kimseyi affetmiyoruz. Türkiye’de en fazla motosiklet denetimi yapan şehiriz. Bunu azaltma gayreti içindeyiz. Scooterla ilgili mevzuat değişikliği düşünülüyor. Yaygınlaşan bir vasıta, yol yokken bunun verilmemesi gerekiyor. Bir metre bisiklet yolu yokken park alanı veriyorsunuz. Nerede sürülecek. Büyükşehir Meclisinde görüşülecek en azından yeni yerler verilmemesini istiyoruz. Bunu engellemeye çalışacağız. Zaman zaman denetim yaptık. En büyük sıkıntı scootterın yolu kullanmasıdır” dedi.

"İlk 5 ülkenin yabancı sayısı"

Yabancılara geçici ikamet verilme sayısının geçen yılın 3-5 katına çıktığını kaydeden Vali Yazıcı, “İlk beş ülkede Rusya, Ukrayna, Kırgızistan, Kazakistan ve İranlılar var. Belirli mahallelere ikameti alma koşullarını tutsa bile kapalı mahallerimize kayıt yapmıyoruz bu Suriyelilerle ilgili. 2020’de geçici ikamet izni sayımız 87 bin 889, şu an 177 bin 796. Suriyelilere geçici ikamet vermiyoruz. Rusya 50 bin 340, Kazakistan 22 bin 673, Ukrayna 18 bin 495, Kırgızistan 11 bin 500, İran 11 bin 300 geçici ikamet izin sayısı” ifadelerine yer verdi.

"3 bin 800 Suriyeli var kayıtlı"

Vali Yazıcı, Antalya’da ikamet izni olan 3 bin 800 Suriyeli olduğunu kaydetti.

Antalya’da ikamet verilmediği için birçok Suriyelinin kayıtlarının Burdur ve Isparta’da olduğunu işaret eden Vali Yazıcı, “Burada çalışıyorlar” dedi.

"Yabancı öğrenci sayısı 19 bin 522"

Kentteki yabancı uyruklu öğrenci sayısı hakkında da rakam veren Vali Yazıcı, “Toplam sayı 19 bin 522’dir. Bunun 7 bin 116’sı Suriyeli, 3 bin 215’i Rusyalı, 2 bin 381’i Kazakistanlı, bin 193 İranlı, 800’ü Iraklı olmak üzere liste böyle gidiyor" dedi.

Özel okullar hariç devlet okullarında ihtiyaç gibi bir talep gelmesi halinde durumun valiliğe bildirilmesini isteyen Yazıcı, böyle bir durumun kesinlikle olmayacağını bildirdi. Her okulda bir polis ve jandarma görevlisinin olduğunu aktaran Vali Yazıcı, trafik kazalarında kötüye giderken uyuşturucuyla mücadelede geçen yıla oranla yüzde 2’lik bir düşüş yaşadıklarını vurguladı.

Toplantıya Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş da katıldı.