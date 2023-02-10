Antalya’ya gelen depremzedeler için ücretsiz giyim mağazası açılacak

Depremin ilk gününden bu yana çalışmaları koordine eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde bir mağaza açacaklarını söyledi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından tüm imkanlarını seferber eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Havanın soğuk, şartların zor olduğunu söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemiz başta olmak üzere cansiperane bir çalışma yürüten tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Kısa zamanda inşallah iyi sonuçlar elde edilir. Bir an önce göçük altındaki vatandaşlarımız kurtarılır” diye konuştu.

Cam Piramit Afet Yardım Merkezi’nde gönüllülerin çalışmalarına destek veren ve ihtiyaçların bir an önce deprem bölgesine gönderilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Böcek, deprem bölgesinde kurulan 3 aşevinde 70 bin kişiye sıcak çorba ve 3 öğün yemek ikram edildiğini belirtti. 20 yataklı Mobil Revir Sağlık Destek Tırı’nın da Hataylı depremzedelerin hizmetinde olduğunu aktaran Başkan Böcek, Maraş’ta da çadır kent kurarak 600 kişiye barınma imkanı sağlayacaklarını açıkladı.

54 yardım tırı gönderildi

Çağrılara ilk günden bu yana duyarsız kalmayarak adeta yardım seli olan Antalyalılara teşekkür eden Başkan Böcek, “Yardım merkezimizde aynı anda 3 tır yükleyebilecek kapasite ile çalışmaya devam ediyoruz. Yardımseverlerimize çok teşekkür ediyoruz. 54. tırımızı deprem bölgesindeki depremzedelere ulaştırmak üzere göndermiş bulunuyoruz” dedi.

Giysi yardımları için Doğu Garajı’nda mağaza açılacak

Deprem bölgesinde olduğu kadar Antalya’ya gelen depremzede vatandaşları da en iyi şekilde misafir etmeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacaklarını ifade eden Başkan Böcek, Cam Piramit’e gelen depremzede vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Acılarını ve üzüntülerini paylaşan Başkan Böcek, “Afet Yardım Merkezi’mizde toplanan giysi yardımlarımızı da Antalya’ya gelen depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanıyoruz. Cam Piramit’in ardından Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde giysilerin ücretsiz alınabileceği bir mağazamızı açacağız” diye konuştu.

Başkan Böcek, deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesini de çadır, uyku tulumu, ısıtıcı, soba, odun, yakacak, battaniye, yorgan, hijyen malzemeleri, bebek bezi, bebek maması, jeneratör, içme suyu, ekmek ve powerbank olarak açıkladı.