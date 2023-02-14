Antalya’ya gelen depremzede sayısı 72 bini geçti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente gelen depremzede sayısının 72 bini bulduğunu bildirdi.

Antalya’da, deprem bölgesine yapılacak yardımların koordinasyonu ve misafir edilen afetzede vatandaşların, geleceğinin planlanması için Batı Akdeniz’in oda ve borsaları ile iş dünyasını temsil eden dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ufak tefek yaşanan aksaklıklar olsa da bu büyük afetten birlik ve beraberlik içinde düzlüğe çıkacaklarını kaydetti.

Deprem felaketinin ardından Antalya’nın çok özel bir durumunun olduğunu ifade eden Yazıcı, "Konaklama potansiyelimiz çok yüksek olduğu için burada afetten mağdur olan çok büyük bir nüfus var. Depremzedelerin belirli bölümünü bu şehrimizde misafir etmek, kucak açmak bize düştü. Bir haftadır yoğun şekilde misafir kabul etmeye devam ediyoruz. Otelcilerimize teşekkür etmek istiyoruz. Otelcilerimizle 3 toplantı yaptık; 58 bine yakın, 60 bin yatağın tahsisin sözü aldık. Bunun yanında ilimizde 4 bin 300 kapasiteli misafirhane, KHK yurtları bu iş için hazırlandı. İhtiyaç olması halinde pansiyonlar hazır. Bugün itibarıyla 60 bine yakın otellerde, lojmanlarda, apartlarda depremzedemiz var. 4 bin 300’ü kamu misafirhanelerinde 7 bin 600’de KYK yurtlarında misafirlerimiz var. Topladığımızda 72 binleri bulduk. Bu rakamlara kendiliğinden gelen ve yakınları aracılığıyla şehre dağılmışların rakamı yok. Henüz onları toparlayamadık. Sadece otel, KYK ve misafirhanelerde şu an için 72 bin kişi var" dedi.

"Otobüsler gidiyor"

Kente gelen depremzedelerin doğru yönetilebilmesi adına Burdur, Isparta ve Konya KYK ile de iletişim halinde olduklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Denizli’ye transferlerimiz başladı. Gün sonunda yer kalmayınca KYK yurtları ve çevre illerinin de koordinasyonu biz aldık ve oralara depremzedeyi sevk ettik. Antalya’ya akın akın gelen depremzedeleri mağdur etmemek adına bu organizasyonu yaptık ve devam ediyoruz. Depremzedelerin transferi için 428 otobüs ve minibüsü bölgeye gönderdik. Hayırseverlerin gönderdiği araçlarda var. Bu büyük afette durum çok daha kötü ama Antalya olarak bu güzel misafirperverliği devam ettirebilmek için insani duruşumuzu bozmadan, kimseyi üzmeden üzerimize düşen ev sahipliğini en güzel şekilde yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Bir maraton"

ATSO Başkanı Ali Bahar, büyük bir deprem felaketinin halen içerisinde olunduğunu vurgulayarak, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yaraların hızla sarılmasını ümit ettiklerini ifade eden Bahar, "Elbette bizim afetzedelere destek için güçlü olmamız, daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu amaçla Antalya, Burdur, Isparta, Alanya, Manavgat, Kumluca oda ve borsaları, özel sektör ve sivil toplum olarak afet yardım çalışmalarını, ihtiyaçları değerlendirmek, mümkün olan koordinasyonu görüşmek için bir aradayız. Bölgedeki afet çalışmaları ve yaraların sarılması kısa süreli bir iş değildir, bu bir kısa mesafe koşusu değil, bir maraton koşusudur. Bölgeye ilgimiz ve desteğimiz devam edeceği gibi, illerimizdeki misafirlerimizle ilgili çalışmalar da devam edecektir" diye konuştu.

"Planlamanın önemi"

Bahar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları olarak kalıcı bir koordinasyon sisteminin oluşturulması, bir gelecek planlaması yapılması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Bu toplantıda, yapılanları değil, afet bölgesine ve burada kalan misafirlere destek anlamında yapılması gerekenleri konuşacaklarını ifade eden Bahar, "Ayrıca bundan sonraki afetlere, olası ekstrem risklere hazırlıklı olmak için bir STK Koordinasyon Kurulu’nun oluşumunu ele alacağız. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bütün imkanlarını sizlere açmak, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak için buradadır. Tüm sivil toplum kuruluşları olarak koordinasyon içerisinde, birlikte hareket ederek çok daha güçlü olacağımıza, gerek destek gerekse hazırlık süreçlerini daha başarılı bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Toplantının ikinci bölümü basına kapalı olarak devam etti.

Toplantıya Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ATSO Başkanı Ali Bahar, ATB Başkanı Ali Çandır, AESOB Adlıhan Dere, çok sayıda dernek ve oda başkanı katıldı.