Antalya’ya gelen depremzede sayısı 140 bini geçti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, deprem bölgesinden şehre gelen depremzede sayısının 140 bine ulaştığını kaydetti. Vali Yazıcı, okul çağındaki 12 bin depremzede çocuğun eğitimlerinin devamı içinde gerekli çalışmaları yaptıklarını da bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü KYK Muratpaşa Öğrenci Yurdu’nda oluşturulan ana sınıflarını ve psikososyal müdahale ekipleriyle bir araya geldi. Oluşturulan oyun sınıfında çocuklarla bir araya gelen Vali Yazıcı, masada oyun hamuru oynadı, çocukların oyunlarına eşlik etti. Palyaçolar bir çok çocuğun yüzüne boyama yaptı. Yazıcı, depremzedeler için ana sınıfını açtıklarını ve çocukların bir nebzede olsa eğlendiğini söyledi.

Tüm depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama gayreti içinde olduklarını dile getiren Vali Ersin Yazıcı Yazıcı, “Şuan itibariyle apart, otel, otel lojmanı, pansiyon türü yerlerde kalan misafir sayımız 74 bin 900 oldu. Kamu misafirhanelerdeki sayımız 4 bin 250 kapasitemiz ful. 8 binin üzerinde KYK misafir ettiğimiz depremzedemiz var. Otellerimiz büyük miktarda destek sağladılar. Tespit edebildiğimiz 50 binin üstünde de şehrin ilçelerinde misafir olarak bulunan depremzedelerimiz var. Onların da kayıtlarını yapmaya gayret ediyoruz. Toplamda şehrimizde şuan bizim kaydedebildiğimiz 140 bin civarında depremzedemiz gözüküyor. Otel, pansiyon yurt yada misafirhanede olanlar belli. İlimizde 140 bin civarında depremzede olduğunu değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Vali Yazıcı, depremzedelerle ilgili Antalya’da bir sorunlarının olmadığını belirterek, ellerinden geldiği kadar onları rahat ettirmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Travmadan ilk çıkarmamız gereken çocuklar"

Kamu tesisleri ve otellerde kalan 80 bin depremzedelerden 40 binine pisikodestek sağladıklarını ifade eden Vali Yazıcı, “Psikologlarımız, rehber öğretmenlerimiz danışmanlık hizmeti altında yaklaşık 40 bin depremzedemize ulaştı. Otellerde ve diğer tesislerde kalan depremzede 12 bin öğrenci tespit ettik okul çağında olan. 80 binin üstünde hastanelerimize deprem bölgesinden gelip başvuran hastalarımız var. Hepsinin de tedavisi tamamlandı ve ayrıldı. 90 civarında yoğun bakımda hastamız var. 40 binin üstünde kişiye kurduğumuz ekiplerle otellere misafirhanelere yurtlara giderek sağlık ekipleri hizmet sunuyor. Antalya Valiliğinin koordinasyonunda depremzedelerimize her türlü hizmeti götürüyoruz. Yeme, içme, barınmanın dışında, çocuklarımızın bulunduğu bu alanı çok önemsiyoruz. Bu travmadan ilk çıkarmamız gereken kitle çocuklarımızdır. Onlar için bu hayatı normalleştirmemiz gerekir” dedi.

"12 bin öğrenci var"

Tespit ettikleri 12 bin öğrenciyi taşımalı şekilde okullara ulaştıracaklarının altını çizen Vali Yazıcı, “Depremzede çocukların ikinci döneme devam etme gibi zorunlulukları yok ama biz okula gidecekler gibi planlarımızı yapıyoruz. Okullarımızı ayarlıyoruz, gerekirse öğlenci sabahçı yapacağız. En yakın okula çocuklarımızı taşıyacağız. Hazırlıklarımızı yaptık, devam edip etmemek onlara kaldı. Bir çok sınıfta kaynaştırma yapacağız. Sayı fazla ise ayrı sınıf açabiliriz. Hayırseverlerimizi bekliyoruz. O okulda hangi forma giyiliyorsa, o formayla aynısını temin edip eğitim hizmetini almalarını sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

"Buradaki ortamım güzel"

11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Umut Mısırlıoğlu, “Uyuyordum bir anda deprem oldu. Babam ‘Deprem oluyor” diye bağırdı. Bitti derken ikinci deprem daha oldu, onda her şey devrilmeye başladı. Deprem bitince toparlandık çıktık ve Antalya’ya geldik. Şuan bulunduğum ortam güzel. Okulumu ve arkadaşlarımı özleyeceğim. Ama buradaki okulda eğitimime devam edeceğim” dedi.

Vali Yazıcıya; AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da eşlik etti.