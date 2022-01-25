Antalya’ya 29 yıl sonra gelen kar sevinci

Sıcak ve turizmle bilenen Antalya’nın kent merkezine 29 yıl sonra yağan kar sevincini yaşayan çocuklar karın keyfini çıkartırken yol karına araçlarını parkeden vatandaşlar kartopu oynadı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Antalya kent merkezine 29 yıl sonra kar yağışı gerçekleşti. Günlerdir soğuk havanın etkili olduğu kette dün gece den itibaren kar yağışı sulu şekilde başladı. Saatler 8.30’u gösterdiğinde başlayan kar yağışıyla kısa sürede yer beyaz örtüyle kaplandı. Bu yağış Konyaaltı ve sahil kenarında çok kısa sürdü. Kar yağışı özellikle Kepez ve Döşemealtı ilçesinde etkili oldu. Yerde yaklaşık 5 santimetreyi aşan kar kalınlığı oluşurken ağaçlar beyaza büründü. Antalya-Burdur Karayolu çevresinde kar yağışını gören vatandaşlar araçlarını parkedip, kar topu oynadı. Kepez üstündeki bir kolejin öğrencileri ise saatlerce kar topu oynadı. Sıcak iklim ağacı olarak bilinen palmiyenin yaprakları da karla kaplandı. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte zaman zaman kendini gösteren güneş ve rüzgar nedeniyle kent merkezinde kar kısa sürede eridi. Kar keyfi yapmak isteyenlerin adresi ise Kepez ilçesinin yüksek yerleri ve Döşemealtı oldu. Kepez varyant altındaki müstakil evlerin çatısındaki kar birikintileri ise havadan görüntülendi.

"Kızım hep soruyordu"

Kızı ile kartopu oynayan Nilüfer Yıldız, ”Çok mutluyuz. Kızım çok istiyordu, ‘anne ne zaman kar yağacak’ diye soruyordu. İnşallah bugün yağacak demiştim. Sabah bir kalktım kar yağıyor. Kızımı uyandırdım hemen aşağı indik. Kar topu oynuyoruz, tadını çıkarıyoruz” dedi.

Özdeyin Göçer ise ilk kez kar yağışı gördüğünü belirterek, “Hiç görmemiştim ilk defa görünce çok şaşırdım. Annem şaka yapıyor sandım, heyecanlandım. Soğuk ama çok güzel” diye konuştu.