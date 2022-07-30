Antalya’nın yüksek lisanslı taksicisi Kübra kıskandırıyor

Antalya’da siyaset bilimi, kamu yönetimi bölümü ve yüksek lisans mezunu taksici Kübra Kaya (27), ‘Bu senin için çok tehlikeli, ne yapabilirsin, birisi sana bıçak çekse kendini koruyamazsın’ sözlerine inat, Antalya’ya gelen turistleri konaklayacakları otellere ulaştırıyor. Babası ile aynı durakta çalışan Kaya, "İlk geldiğim zaman durakta herkes korkuyordu, benim aracımın yanına araç park etmiyorlardı. Geri geri yanaşırken çarparım diye korkuyorlardı. Ama şuan öyle bir sıkıntı yok. Artık kendi arabalarını bile emanet ediyorlar” dedi.

Antalya’da 27 yaşındaki Kübra Kaya Gümüşhane Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2017 yılında, 2020 yılında ise aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Daha sonra ise 2 yaz döneminde dil öğrenmek için İngiltere’ye gitti. Geriye döndüğünde ise iş bulamayan Kaya, Antalya Havalimanı içerisinde bulunan Taksi Durağında taksicilik yapan babasına yardımcı olmaya karar verdi. Kaya, babasının yorgun düştüğü zamanda durağa gelerek aracı teslim alıyor.

"Yolcular önce şaşırıyorlar sonra sempati duyuyorlar"

İş bulamadığı için taksicilik yapan babasına yardımcı olmaya karar verdiğini belirten Kaya, “Babamla çalışmadığım süreyi ise evde geçiriyorum. Diğer zamanlarda burada babama yardım ediyorum. Mesleğimi severek yapıyorum. İnsanlar bana çok yardımcı oluyor. Bana sahip çıkıyorlar. Yolcular önce şaşırıyorlar sonra sempati duyuyorlar. Turistler İngilizce konuştuğum için beni daha çok seviyorlar. Bana sürekli nerelere gidebileceklerini soruyorlar. Ben hem onlara Antalya’yı anlatıyorum hem de pratik yapmış oluyorum. Buraya başlama amacım da oydu. En uzak Alanya’ya gittim. Gece 02.30’da gittim sabaha 06.00’da eve geldim. Biraz yorucu oldu ama sonra dinleniyorum. İlçelere gidebiliyorum” dedi.

"7-24 babamdan yardım alıyorum"

Bazen ister istemez tedirgin olduğunu belirten Kaya, "Antalya’nın içinden geçmekte korktuğum yerler var oralarda biraz sıkıntı oluyor. Havalimanında insanlar benim taksime binene kadar çok kameradan geçiyor. Babam ile aynı yerde çalışmak gayet iyi. Bazen babama şikayet ederler mi diye düşünüyorum. Şuana kadar öyle bir sıkıntım olmadı. 7-24 babamdan yardım alıyorum.

Üniversitede akademisyenlik görevini yapmak istiyorum. Aynı zamanda bunun için kursa hazırlanıyorum. Akademisyen olarak devam etmek istiyorum. Öğrencilerim olsun istiyorum" sözlerine yer verdi.

Sözlere inat mesleğe devam ediyor

Mesleğe başlarken çevresinde çok sayıda tepki aldığını belirten Kaya, "’Bu senin içim çok tehlikeli, ne yapabilirsin, birisi sana bıçak çekse kendini koruyamazsın’ diye çok söyleyen oldu. Ben kendime güveniyorum. Burada da öyle bir sıkıntı olmadı. Zaten tehlikeli bölgelere gitmek isteyenleri ben almıyorum. Burada diğer arkadaşlarımız bana yardımcı oluyorlar. Beni koruyorlar. Beni çevremde kıskananlar oluyor. Şoförlüğümü kıskanıyorlar. ‘Nasıl kullanıyorsun, maşallah, benim kızım da senin gibi olur mu’ diyorlar" dedi.

"Korkarak benim aracımın yanına araç park etmiyorlardı"

Yaşadığı ilginç anları da anlatan Kaya, "İlk geldiği zaman herkes korkuyordu, benim aracımın yanına araç park etmiyorlardı. Geri geri yanaşırken çarparım diye korkuyorlardı. Ama şuan öyle bir sıkıntı yok. Artık kendi arabalarını bile emanet ediyorlar” açıklamasını yaptı.

"Beraber çalışıyor ve gurur duyuyorum"

Baba Ali Kaya ise, “ Uzun suredir taksicilik yapıyorum. Yorucu bir meslek olduğu için kızımı yanıma aldım. Kızım iş bulamayınca evde kaldı. Kızım bana yardımcı olmaya geldi. Bana yardım ediyor. Ben yorulunca o çıkıyor. Görevini de en iyi şekilde yapıyor. Beraber çalışıyor ve gurur duyuyorum. Bizim arkadaşlarımız da yardımcı oluyor. Taksiyi kızıma verince gözüm arkada kalmıyor. O da yorulunca bana teslim ediyor. Burası çok güvenilir bir yer. Burada sabıkalı insan çalışmaz. Bizim burada çalışan arkadaşlarımız İngilizce bilmek zorunda. Kübra’nın bu konuda sıkıntısı olmuyor. Turist kendisini rahat hissediyor” dedi.

Kızını işe başlatırken çevresinden tepki gördüğünü belirten Kaya, “Bir bayan orada çalışır mı, arsızı var hırsızı var, çalışamaz dediler. Ben bizim durağın güvenilir olduğunu söyledim. Kızım şimdi başarılı bir şekilde işini yapıyor” diye konuştu.