Antalya’nın tek buz hokeyi takımı sezona hazırlanıyor

Antalya’nın ilk ve tek buz hokeyi takımı olan Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Kulübü, olimpik buz pistinin olmadığı kentte eğlence amaçlı kurulan bir salonda yeni sezona hazırlanıyor.

Farklı spor dallarının yer aldığı turizm kenti Antalya’da son dönemde buz hokeyi de ilgi çekmeye başladı. 4 yıl önce kurulan Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Kulübü, Antalya’nın tek buz hokeyi takımı olma özelliğinde bulunuyor. Yıldız ve minik kategorilerinde mücadele eden takım bünyesinde 35 sporcu bulunduruyor. Eski milli sporcular Özlem Yerebakan ve Huriye Yeliz Mutlu tarafından çalıştırılan takımın en büyük sıkıntısı ise olimpik düzeyde bir buz pistlerinin olmaması. Muratpaşa Belediyesi tarafından eğlence amaçlı kurulan ve standart sahanın altıda biri oranındaki buz pistinde hazırlıklarını sürdüren sporcuların en büyük isteği ise kente olimpik düzeyde bir salon kazandırılması. Takım kısıtlı şartlarda antrenörleri eşliğinde -5 derecedeki salonda haftada 6 saat çalışarak yeni sezona hazırlanıyor.

"Pistimiz çok küçük"

Eski milli sporcu ve Buz Hokeyi Antrenörü Özlem Yerebakan, buz hokeyinin son dönemlerde Türkiye’de hızla gelişen bir spor dalı olduğunu söyledi.

Antalya’da milli takımdan arkadaşı ile takım kurmaya karar verdiklerini dile getiren Yerebakan, “Yetenekli çocuklarımız var takımı kuralı 4 yıl oldu. Hem veliler, hem sporcular hem biz çok emek veriyoruz. En büyük sıkıntımız antrenman alanımız çok küçük. Bu alan spora hizmet için değil eğlenme amaçlı bir yer. Ama çalışmalarımızı bu zor şartlarda gerçekleştiriyoruz. Haftada 6 saat antrenmanla yeni sezona hazırlanıyoruz” diye konuştu.

"Saha orijinal değil"

Çalıştıkları yerin olimpik standartlarda olmadığını ve zeminin sert olduğundan yakınan Yerebakan, çizgi ve ölçülerin de uygun olmadığı sahada profesyonel olarak antrenman yapamadıklarını bildirdi.

Çok küçük bir sahada hazırlıklarına devam ettiklerini ifade eden Yerebakan, “Ankara ve İstanbul’a müsabakalara gittiğimiz zaman bunun 6 katı büyüklüğündeki bir sahada maça çıkıyoruz. Zorlansa da çocuklarımızı üstesinden geliyor. Çocuklar için büyük bir fark oluyor. Buz hokeyi yapısı itibariyle çok komplike bir spor. Çocukların koordinasyon becerilerini ve mental yeteneklerini geliştiriyor çocukların. Buz içi buz dışı çalışıyoruz. Oyuncularımızı çok iyi yerlere getirmek istiyoruz. Aramızdan bir sporcumuz milli takım seçmelerine katıldı” dedi.

"Turizme katkısı olur"

Antalya’da buz hokeyini çok fazla bilen kişinin olmadığını belirten Yerebakan, ama kurdukları takımla ilginin artmaya başladığını kaydetti. Antalya’ya olimpik bir buz pistinin yapılmasını isteyen Yerebakan, " Uluslararası düzeyde takımlar gelir, kamplar yapılır. Bu alan ayrıca eğlence içinde kullanılabilir. Buz pateni ve hokeyi çok keyifli bir spordur. Bununda turizme katkısı olur” dedi.

"Destek istiyorlar"

Sporculardan Mete Özmen, buzda kaymayı çok sevdiğini belirterek, " Hocalarımın isteği üzerine bu spora devam etmeye karar verdim. İlk başta buz pateniyle başladım daha sonra da buz hokeyine devam ettim. Eğlenceli ve zor, düştüğümüzde ekipmanlarımız koruduğu için hiç acımıyor. Maçlara hazırlanıyoruz. İstanbul ve Ankara’ya gittik antrenman sahamızın biraz daha büyük olmasını istiyoruz. Belediyeden destek ve sponsorumuz olmasını istiyoruz. Amacım iyi bir buz hokeycisi olmak. Örnek aldığım sporcu Sidney Crosby" diye konuştu.

"Milli oyuncu olmak"

Bir diğer sporcu İncisu Üzgü, " Başta buzda kaymak çok zor alıştıkça yapılabiliyor. Haftalardır çalışıyoruz. Burası bize özel değil herkes girip çıkabiliyor o yüzden uzun süre antrenman yapamıyoruz. Herkes çok beğeniyor ailem gurur duyuyor. Salon sıkıntısı çekiyoruz küçücük salonda hiçbir şey yapılmıyor. Hedefim milli oyuncu olmak" dedi.